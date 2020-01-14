فيديو.. مدرسة أمريكية تحتفل بتلميذ انتصر على السرطان بعد 3 سنوات علاج

استطاع التغلب على سرطان الدم، الذي تسلل لجسده رغم صغر سنه الذي لا يتخطى الـ6 سنوات، وتلقى الطفل جون أوليفر زيبي، دعمًا كبيرًا من مدرسته، في ولاية "أوهايو"، بالولايات المتحدة الأمريكية.

تم تشخيص المرض عند جون لأول مرة بأنه سرطان دم في نوفمبر 2016 وخضع للعلاج الكيميائي لمدة ثلاث سنوات، وفقًا لما ذكرته صحيفة "fox8"، وأكمل علاجه الكيميائي النهائي في 27 ديسمبر، ورحب به طلاب مدرسته سانت هيلين الكاثوليكية في نيوبري كما هو واضح في مقطع الفيديو، حيث استقبلوه استقبال الأبطال، بتصفيق حار.

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ولم يكن جون أوليفر قادرًا على المشاركة في الأنشطة البدنية في المدرسة بسبب تحذيرات طبية حول ذلك، وفقًا لما قاله والداه، جون وميجان زيباي، ولكن التزامه بواجباته المدرسية لم تتأثر أبداً أثناء معركته مع السرطان.

قالت والدته ميجان "أنت تريد أن ينمو طفلك ويتسخ ويتلاعب وأن تلعب معه، ولكننا لم نستطع فعل ذلك وأبقيناه في فقاعة كل تلك المدة، لذلك نحن متحمسون، ونتطلع إلى المستقبل كي نربي ولدنا الصغير كما نحب."