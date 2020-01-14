طفلك يعاني من التهاب اللوزتين؟.. اعرف شروط استئصالها

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

التهاب اللوزتين لدى الأطفال من الأمور التي يعانون منها، كما تؤرق الآباء والأمهات، لكن متى ينبغي استئصال اللوزتين؟

بداية يجب ألا يكون الخيار الأول لعلاج التهاب اللوزتين لدى الأطفال، وذلك للحفاظ على وظيفة الحماية، التي تؤديها اللوزتان، من ناحية، ولتجنب المضاعفات المحتملة مثل النزيف من ناحية أخرى، بحسب ما أوضح الدكتور أولريش فيجلر طبيب الأطفال الألماني.

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وأضاف طبيب الأطفال أنه يمكن التفكير في اللجوء إلى الاستئصال في حال إصابة الطفل بالتهاب اللوزتين بشكل متكرر، وذلك بمعدل لا يقل عن 5 أو 6 مرات في العام.

وتبعا للحالة يمكن الاكتفاء بالاستئصال الجزئي للوزتين للحفاظ على الوظيفة المناعية وللحد من خطر المضاعفات.

وأشار فيجلر إلى أن التهاب اللوزتين هو التهاب بكتيري أو فيروسي يصيب اللوزتين، تتمثل أعراضه في تورم اللوزتين واحمرارهما بشدة واحتقان الحلق وصعوبات البلع وتورم الغدد اللمفاوية بالعنق والشعور بآلام بها، بالإضافة إلى الحمى (أعلى من 38 درجة مئوية) والصداع والتعب والإعياء.