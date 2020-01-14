معرض الكتاب يعلن عن مشاركة المرأة الأكثر تأثيرا في أفريقيا خلال 2019

أعلنت إدارة معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51، عن مشاركة وحضور الدكتورة رشا قلج الحائزة على لقب المصرية الأكثر تأثيرا فى أفريقيا لعام 2019 من مجلة "نيو أفريكان" الإنجليزية.

وكانت وزارة الثقافة قد وجهت الدعوة إلى الدكتورة رشا قلج للمشاركة في المعرض للحديث عن تجربتها الثرية في أفريقيا، خاصة وأن المعرض يحتفى بأفريقيا خلال دورته الحالية تحت عنوان "مصر أفريقيا.. ثقافة التنوع".

وقال الدكتور شوكت المصري، عضو اللجنة العليا لمعرض القاهرة للكتاب ومدير الأنشطة الثقافية والفنية، في بيان صحفي، إن المعرض سيشهد تنظيم لقاء فكرى للدكتورة رشا قلج فى الخامسة مساء الثلاثاء الموافق 28 يناير الجارى بالقاعة الرئيسية لمعرض الكتاب، وتدير الندوة الأديبة والإعلامية سلمى أنور، والمعرض يحتفى بها نظرًا لجهودها التنموية والثقافية الكبيرة داخل أفريقيا.

Advertisements

وأعربت الدكتورة رشا قلج عن سعادتها بتوجيه الدعوة إليها من وزارة الثقافة المصرية للمشاركة فى أكبر حدث ثقافى يقام فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وأوضحت أن معرض الكتاب يمثل قبلة ثقافية مهمة في الوطن العربي وأفريقيا ووسيلة لزيادة الوعي لدى الشباب بأهمية القراءة والاطلاع، مشيرة إلى أنها نجحت خلال عملها بأفريقيا فى استخدام الكتاب وقصص الأطفال كوسيلة لأحداث تغيير داخل المجتمعات الأفريقية، قائلة إنه يمكن من خلال نقل الثقافة والأفكار والمعاني والقيم المصرية إلى جميع أنحاء أفريقيا أن تسهم بشكل فعال فى تعزيز العلاقات الاجتماعية، ما يؤدي إلى زيادة الترابط بين الشعوب الأفريقية والثقافة المصرية.

يذكر أن الدكتورة رشا قلج استحقت لقب السيدة الأكثر تأثيرًا وإلهامًا فى مجال العمل الاجتماعي ضمن 100 شخصية بالقارة الأفريقية لعام 2019، والتى منحتها إياها مجلة "نيو أفريكان" الإنجليزية والتى تصدر فى لندن وكان من بينها النجمان المصريان العالميان محمد صلاح ورامى مالك الفائز بجائزة الأوسكار.

وقد أصبحت "قلج" حديث معظم دول أفريقيا وصحافتها بعد أن أصبحت أول امرأة مصرية وأفريقية تتولى منصب الرئيس التنفيذى لواحدة من أكبر المؤسسات الخيرية والتنموية فى أوروبا وهى مؤسسة "ميرك" الخيرية الدولية فى عام 2016 ونجحت فى إلهام الكثيرين، وتحولت إلى نموذج للعمل الخيري، من خلال سعيها لمساعدة المحتاجين فى أفريقيا بشتى الطرق، ومحاولاتها الحثيثة، لتوفير الدعم المادي والمعنوي في مختلف دول القارة السمراء.