تعرف على أفضل وسيلة للسفر مع كلبك

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

كثيرون ممن يعشقون تربية الحيوانات يكونون مرتبطون بهم للغاية، لكن ماذا إذا سافرت وأردت أن تأخذ كلبك معك؟

مومبا هو كلب عالمي للغاية. لقد سافر هذا الكلب وهو من فصيلة اللابرادور الأسود بالفعل إلى بيزا وتل أبيب ودوبروفنيك ونيوكاسل وملقة وباريس.

ولا يعد الطيران مشكلة بالنسبة له. فيقول صاحبه كريس رودولف من برلين إنه لا يحتاج حتى إلى مخدر.

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وتقول الطبيبة البيطرية الألمانية هايدي بيرناور-موينتس إن مسألة ملائمة الكلب من عدمه للطيران تتوقف بشكل كبير على شخصيته. وتضيف: "ولكن إذا ما كانت عطلة لمدة 14 يوما في مايوركا فأفضل مكان هو وضع الكلب في مأوى للكلاب". ولا تنصح الخبيرة بالطيران إلا إذا كان للضرورة القصوى.

وتنصح بيرناور-موينتس أيضا بالتنقل بالسيارة كأفضل خيار. وتقول: "إذا ما كان شخص يصطحب كلبا في السيارة فيجب أن يأخذ استراحة كل ساعتين حتى يتمكن الكلب من الشرب وتمديد أرجله وقضاء حاجته". ومن المهم "أن يكون الكلب معتادا على كونه في السيارة من عمر مبكرة حتى لا تسبب له التوتر".

ويعد أكبر تحدي عند السفر مع الكلب هو البحث عن إقامة ملائمة. وتقول مارتينا تسونجيل-هاين وهي مدونة ألمانية تكتب عن السفر مع الكلاب: "أنصح بالاتصال بالفندق أو المنزل المضيف مسبقا". وبهذه الطريقة يمكن التأكد من أن الكلاب مرحب بها. واليوم هناك المزيد والمزيد من الفنادق الخاصة بتلبية احتياجات الكلاب وأًصحابها.

ويجب التأكد مسبقا مما إذا كان هناك رسوم إضافية. فالوصول إلى مكان الإقامة دون الاستفسار مسبقا قد يتركك في العراء.