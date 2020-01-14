هل أحدث مقصد سياحي في نيويورك يستحق كل هذا الضجيج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يخرج المرء من مترو الأنفاق ليمر بأكشاك النقانق، ثم يرى الواجهات الزجاجية لحي هادسن ياردز. ويجب أن تتساءل لمن ترجع فكرة جعل متنزه تجاري ممل في إحدى الضواحي يشبه متنزه ساحر جميل.

تكلف تشييد مجموعة ناطحات السماء هذه 25 مليار دولار. إلا أن الكثير من سكان نيويورك لا يحبون المكان وهناك الكثير من الأماكن المثيرة للاهتمام لزيارتها في نيويورك (التفاحة الكبيرة)، ليس من بينها هادسن ياردز، كما يقول المنتقدون.

وعند زيارة "ملعب أصحاب المليارات"، حسبما تلقب وسائل الإعلام المحلية هادسن ياردز، تشق طريقك عبر بحر من السياح الواقفون أمام "الوعاء" (Vessel ) وهي مبنى متميز تكلف مئتي مليون دولار.

يحدق شاب بذهول في ما تم تصميمه ليشبه الدرجات الهندية القديمة.. ويقول "إنها... مبالغ فيها".

وهذا لا ينطبق على الوعاء فحسب، ولكن هادسن ياردز ككل. ويضيف: "هذا المكان مليء بالأشياء هناك الكثير جدا لرؤيته".

عمل المهندسون المعماريون وعمال البناء لأكثر من ست سنوات على تطوير هياكل معقدة هنا فيما يعتبر أكبر وأكثر مجمع بناء خاص في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية من حيث التكلفة.

وافتتح رسميا في آذار/مارس 2019،حيث تضم المباني مساحة للمكاتب تسع 40 ألف موظف وشقق لأربعة آلاف شخص آخرين. ومن حينها استقرت شركات مثل "ساب" و"لوريال" في المكان، حيث كانت مسارات محطة "بن ستيشن" تهيمن يوما على المشهد.

Advertisements

وبمجرد الوصول إلى أعلى الوعاء لا يمكن سوى الشعور بأن المشهد من أعلى هذه العمل الهندسي " المبالغ فيه" فاشلا قليلا. فكل ما يمكن رؤيته هو القليل من الأشخاص يستمتعون على حمام السباحة الخاص بالفندق الفخم الموجود بالمجمع.

إلا أن كاثلين كورليس مسؤولة العلاقات العامة في هادسن ياردز تحب التحدث عن كيف أن المنطقة مشهورة جدا على تطبيق إنستجرام. وتقول إذا كنت من محبي الفخامة سوف تود بالطبع زيارة المكان.

وفي الواقع توجد هناك مجموعة كبيرة من بيوت الموضة الراقية من ديور إلى جوتشي وكذلك مطاعم باهظة الثمن للمسافرين من النخبة.

ولكن ما الذي يمكن أن يتوقعه المسافر المتوسط من منطقة تبلغ تكلفة علبة الجعة الصغيرة فيها في منطقة المطاعم عشرة دولارات؟

إن السبب الوحيد للزيارة، بحسب صحيفة واشنطن بوست، هو المركز الفني والثقافي المصمم بطريقة خلابة المسمى "ذا شيد" البالغة تكلفة بنائه 500 مليون دولار.

ولكن هناك أسباب أخرى جيدة للقيام بهذه الرحلة. وأحدها هو الموقع الذي يبدأ منه خط السكة الحديد العلوي السابق "هاي لاين". كانت قطارات الشحن تستخدم لنقل البضائع إلى المصانع والمستودعات من هنا. واليوم يمكن للمشاة السير لنحو نصف ساعة عبر نيويورك على طول القضبان.

وإذا لم يفتح هذا شهيتك، فسوف يتم افتتاح منصة رصد جديدة في ربيع 2020 على ارتفاع نحو 345 مترا في ناطحة السحاب عند 30 هادسن ياردز.

وأفضل شيء حيال هذا بالنسبة لكثير من المحليين أن المرء لن يستطيع رؤية هادسن ياردز.