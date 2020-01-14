بدأت بـ"واكا واكا".. قصة حب شاكيرا وبيكيه لن تنتهي بالزواج

قصة حب جمعت بين اهتمامات عشاق الفن ومحبي الرياضة، فكلاهما يعرف علاقة المطربة الكولومبية شاكيرا واللاعب الإسباني جيراد بيكيه مدافع نادي برشلونة، التي بدأت منذ 2010، ولا تزال قائمة إلى الآن على الرغم من شائعات انفصالهما المترددة.

البداية كانت قبل بطولة كأس العالم 2010 المقامة بجنوب أفريقيا، حيث قضت الصدفة بأن يجتمع العشيقان لأول مرة خلال تصوير الفيديو كليب الخاص بالبطولة، حينها تمكنت شاكيرا من خطف قلب مدافع منتخب إسبانيا.

المدافع الكتلوني روى كيف بدأت علاقته بالمغنية الشهيرة، في أحد اللقاءات التليفزيونية، قائلًا: "كان لقائي الأول بشاكيرا في مدريد، قبل نهائيات مونديال 2010، خلال تصوير كليب أغنية واكا واكا، وفي ذلك الوقت طلبت منها رقمها الخاص".

بعدما أعطت شاكيرا رقمها لبيكيه، حاول اللاعب التواصل معها بأي طريقة: "أرسلت رسالة إلى شاكيرا أستفهم فيها عن أخبار الطقس، خصوصاً أنها وصلت إلى جنوب أفريقيا قبلي بسبب استعداداتها لإحياء حفل الافتتاح".

ويصف بيكيه هذه الرسالة بأنها "غبية"، لكن المفاجأة كانت برد شاكيرا حينها، حيث وجّهت له رسالة طويلة توضح فيها الأحوال الجوية في البلاد، الأمر الذي جعله يرقص فرحًا.

العاشقان تبادلا العديد من الرسائل خلال هذه الفترة، إلى أن جاء موعد اللقاء الثاني بينهما، وتلك المرة كان في جوهانسبرج، سيكون في المباراة النهائية، في حال وصل المنتخب الإسباني إلى هذا الدور.

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وفي ذلك الوقت، ووسط متاعب وصعوبة البطولة، قال بيكيه لشاكيرا في رسالة: "إذا كان علي أن أصل إلى نهائي البطولة كي أراكِ، سأفعل ذلك"، حيث إنها كانت من المقرر أن تقدم أغنية قبل اللقاء.

وبالفعل تمكن منتخب "لاروخا" من الصعود للنهائي ليلتقي الحبيبان، وتفوز إسبانيا بالمونديال على حساب هولندا، بهدف سجله أندريس إنييستا في الدقيقة 117.

على مدار 10 سنوات، كانت علاقة بيكيه وشاكيرا بمثابة نموذج للعاشقين، فهما حبيبان لم توثر شهرة أيًا منهما على الآخر، يحضر بيكيه حفلات شاكيرا، وتساند المطربة حبيبها في المباريات المهمة من المدرجات.

وتصف شاكيرا بيكيه، خلال تصريحاتها لإحدى صحف الفن الإسبانية، بأنه "أكثر رجل حساس قابلته في حياتي، إنه شريكي الذي يدعمني في كل ما أقوم به، وهذا شيء مهم لسعادتي، أُمثل مصدراً لسعادته وبهجته، وينعكس هذا على أدائه في الملعب".

العلاقة بينهما توطدت أكثر بعدما ربط بينهما الطفلان ميلان وساشا، فدائمًا ما ينشران الصور المبهجة التي تجمعها برفقة طفليهما عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالأمس أثير الجدل حول أحد تصريحات مطربة الروك الشهيرة عن حبيبها جيرارد، بأنها لن تتزوجه، قائلة: "الزواج يخيفني بشدة، ولا أرغب أن يراني في صورة الزوجة".

وخلال مقابلة لها مع برنامج "60 دقيقة" الأمريكي، أضافت ضاحكة: "أرغب أن يراني بيكيه كعشيقة وصديقة، أريده أن يبقى حذرًا طوال الوقت، أريده أن يفكر في أن أي شيء ممكن اعتمادًا على السلوك".