"داليا" تتهم طليقها بالتخلي عن طفلهما المصاب بمتلازمة داون: قالي هو مش طبيعي

طفل لا حول له ولا قوة، ملامح البراءة على وجه لا يعلم ما هو عليه، لا يعلم لما تختلف ملامحه عن ملامح الكثير غيره من الأطفال، ولا يمكن أن يدور بذهنه إن "كرموسوم" زيادة بجيناته وولادته بمتلازمة داون سيندروم، جعلت والده يتخلى عنه، بحجة إنه غير طبيعي ولا يستحق المال الذي ينفق عليه، حسبما قالته والدة الطفل.

قُصي صاحب الـ 3 سنوات ونصف، الذي لم يختر قدره، ولم يختر والده الذي اتهمته الأم بالتجرد من مشاعر الرحمة والأبوة والإنسانية منه، بعدما قرر التخلي عن طفله لمجرد إنه وُلد بمتلازمة داون، رافضًا التكفل بمصاريفه نهائيًا، وتحميل زوجته المسؤولية، بحسب كلام والدة الطفل.

أبوه مش راضي بأمر ربنا وبيقولي مش طبيعي

3 أعوام ونصف من المشكلات قضتها، داليا حُسين، ممرضة بأحد مستشفيات شبرا العامة، مع زوجها ووالدته بسبب رفع يديه عن طفله لرفضه معاناته التي وُلد بها، قائلة: "أهله بيتنمروا على الولد، وهو رافض يصرف عليه بيقولي ما هو كدة كدة مش طبيعي ولا هيبقى طبيعي، مالهاش لازمة الفلوس".

انفصال أكثر من مرة، ورفع قضية خلع، خطوات اتخذتها والدة الطفل ضد زوجها، لكنها كانت تتراجع عنها في النهاية لكي يعيش الطفل في أسرة كاملة، لكنه لم يستجب أيضًا لتلك المحاولات لتقرر خلعه نهائيًا، والتكفل بطفلها وحدها.

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وقالت "داليا": "خلعته واحتفلت إني خلاص ابني هيعيش عيشة سوية من غير مشاكل ولا تنمر، أنا براعيه لأن عنده ثقب في القلب ومشاكل في الغدة، بجيبله العلاج والفيتامينات، وبوديه جلسات تخاطب وتنمية مهارات وعلاج طبيعي، وحضانة كويسة عشان يبقى كويس وميحسش بحاجة ناقصاه".

جلسة تصوير للاحتفال بالخلع

سيشن بعدسة المصور محمود عاطف، خضعت لها داليا وطفلها، ظهر "قُصي" خلالها بملابس مميزة وهو يلعب ويضحك، قائلة: "كان مبسوط، والجلسة دي كانت فري عشان خاطره".

وعلى الجانب الآخر، وثق "عاطف" لحظات احتفال الأم بالخلع، وهي تحمل كعكة مدون عليها: "خلعته".

انقطعت علاقة الأب مع الابن، لكن ما زال شقيقه يسأل عنه، فأوضحت "داليا": "مبيسألش عنه لكن عم الولد وأسرته بيسألوا وعلاقتنا كويسة".