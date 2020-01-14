نبيلة مكرم تتحدث عن صداقتها بغادة والي: لطيفة ومتواضعة

كشف السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، تفاصيل صداقتها مع الدكتورة غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ووزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، وذلك خلال لقائهما مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc".

وقالت مكرم إنها تقابلت مع والي إبان عملها كدبلوماسية وتكليفها بمقابلة وزير التضامن التي كانت تزور الإمارات العربية المتحدة وأنها استقبلتها خلال الزيارة وأعجبت بتواضعها وتواصلها مع الناس.

وتابعت مكرم: "نشأت بيننا كيميا لطيفة وأنا قلت يا سلام الوزيرة دي لطيفة جدا وإزاي إنها متواضعة وبتتكلم وحضرت معاها الاجتماعات وبعدين سافرت ولقيتها بتبعت لي على الفيسبوك في عيد ميلادي بتعيد عليا وقولت قد كده الست دي لطيفة ودي البداية وكان فيه إحساس متبادل بالمحبة ولما بقيت وزيرة اتبسطت إني بقيت زميلة ليها وهي انبسطت إن أنا كمان جيت ونشأت بينا الصداقة المتينة".

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وعن علاقتهما، قالت غادة والي: "إحنا مش بنزور بعض ولا بنزور حد"، بينما قالت مكرم: "هي تعرف عن ولادي وأولادها وجوزي وجوزها ونتقابل في أفراح زمايلنا أو أفراح الوسط اللي إحنا فيه".

بينما قالت غادة والي: "في المناسبات الحلوة لازم نكون مع بعض والواحد بيبقى عايز زميله وأصدقائه حواليه وفي المناسبات النص نص الواحد بيبقى عايز يحس بدفء زمايله وأصدقائه حواليه يعني تقع تكسر كتفها وتقلقنا عليها وتتعب".

وحكت نبيلة مكرم: "حديثنا بيبقى عن الأولاد وعن الأحفاد إذا مكنش عن الشغل لكن الحقيقة الحكومة بتجتمع كل أسبوع وأحيانا بنجتمع في الوسط وبنتقابل في منتديات وسفريات والمودة متصلة والواتساب ممكن أبعت لها صورة جاكيت وأقولها ألبس دي ولا دي وأسألها عن لبسي".