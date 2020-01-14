"الإفتاء" توضح حكم الشرع في حرمان المطلق من أولاده

تعتبر رؤية الطفل، حقا للأب إذا كان في حضانة أمه، لكن قد تلجأ أحيانًا الأم طليقها من ممارسة حقه في رؤية أطفاله، وفي سؤال ورد عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية يقول فيه السائل: "ما حكم الشرع في حرمان المطلق من أولاده".

وجاءت الإجابة على السؤال من الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه حرام شرعًا منع الأم الزوج من رؤية أولاده، حيث الشريعة الإسلامية تؤكد ترك مسافة للآباء لتربية أولادهم.

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وأشار أمين الفتوى، إلى أن حرمان الأولاد من أبيهم لا يجوز شرعًا، لأن ذلك يمنع الآباء من ممارسة واجبهم، مستشهدًا بالحديث الشريف: "أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْؤولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ".

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