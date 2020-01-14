غادة والي: أنا زملكاوية مش متعصبة.. ونبيلة مكرم: مابفهمش في الكورة

كشفت الدكتورة غادة والي، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ووزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، والسفيرة نبيلة مكرم انتماءاتهما الكروية، وذلك خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc".

وقالت غادة والي: "أنا زملكاوية لكن مش متعصبة وبشجع الزمالك من طفولتي وبكون متحمسة ليه وبسعد لما بيحقق انتصارات وبزعل لما يُهزم وأنا مش بزعل لما نتهزم لكن بزعل لما منلعبش حلو وأنا يهمني الاجتهاد ونجتهد ونتعب ونعمل كل اللي علينا ولما بحس إن مفيش اجتهاد في المباراة بزعل لأني بحب كل حاجة تتعمل بإخلاص وشغف وببقى متحمسة".

وأضافت: "أنا زملكاوية طول ما إحنا بنلعب في مصر أول ما أي فريق يلعب مع دولة أخرى بشجع الفريق ولو الأهلي بيلعب في أفريقيا بشجع الأهلي".

Advertisements

وأوضحت غادة والي أنها أحيانًا لا تشاهد مباريات الزمالك: "مشجعو الزمالك ساعات مبيتفرجوش على الماتش لما تبقى مشجعة جامدة وخايفة فريقك يتغلب مبتتفرجيش"، معتبرة أن الرياضة تجمع الناس وتحمسهم ومبدية رفضها للتعصب والعنف، مشيرة إلى أنها تشجع الزمالك منذ جيل حسن شحاتة وفاروق جعفر وطه بصري.

وقالت نبيلة مكرم: "أنا مبفهمش في الكورة خالص وده في الحقيقة غادة بتعاني منه لأنها كروية حتى النخاع وبتفهم في الدوري والكاس وأنا معرفش الفرق بين الركنية والتسلل".

وأوضحت نبيلة مكرم أنها تحتاج لمن يشرح لها ما يحدث في المباريات وتسأل غادة والي باستمرار عن المباراة وما يحدث فيها مضيفة: "حظه تعس اللي قعد جنبي في الماتشات بصراحة".

وأشارت مكرم إلى أنها رياضية وتمارس رياضة كرة السلة: "أنا لاعبة كرة سلة إنما كورة القدم ماليش فيها قوي وأنا زمالكاوية عشان جوزي زمالكاوي".