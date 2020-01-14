طريقة عمل مشروب سحلب بالشيكولاتة

السحلب من المشروبات الساخنة المقترنة عادة بفصل الشتاء، ويمكن تقديمها بأكثر من طريقة ونكهة مختلفة، وعرضت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل سحلب بالشيكولاتة، من خلال برنامجها "على قد الإيد" المذاع على قناة "CBC سفرة". مقادير عمل سحلب بالشيكولاتة المسحوق كوب دقيق أرز أو أرز مطحون. كوب لبن بودرة. كوب سكر بودرة. كوب جوز هند. 4 ملعقة كبيرة نشا. فانيليا. نصف كوب كاكاو. Advertisements المشروب 2 ملعقة كبيرة مسحوق السحلب. 2 ملعقة كبيرة سكر. 2 كوب لبن. التزيين شيكولاتة مبشورة. طريقة عمل سحلب بالشيكولاتة اخلطى مكونات المسحوق معاً ثم إحفظيها فى برطمان نظيف جاف. طريقة عمل المشروباخلطى مسحوق السحلب مع اللبن على النار. ضيفى السكر وقلبى ثم صبى الخليط فى كوبايات. زينى الوجه بالشيكولاتة المبشورة وقدميه ساخناً.

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