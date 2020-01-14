طريقة عمل الجلاش بالدجاج

الجلاش بالدجاج من الأطعمة التي يفضلها الكثيرون، وتبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة إعدادها في المنزل، لمذاقها المميز.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة تحضير الجلاش بالدجاج، عبر صفحتها الخاصة على فيس بوك.

مقادير الجلاش بالدجاج

جلاش

سمنة

صدور دجاج فيليه

بصل

فلفل رومي

زيت

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بهارات

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير الجلاش بالدجاج

- تشويح الدجاج في الزيت على النار مع الملح والفلفل الأسود والبهارات.

- إضافة البصل والفلفل الرومي.

- تُدهن ورق الجلاش بالسمنة السائحة وتوضع الحشوة ويطبق الجلاش على الحشوة فى شكل مربع.

- تُقلب في السمنة في طاسة على النار من الجانبين حتى تمام النضج.