رغم فوائده في الشتاء.. 8 أضرار يسببها الإفراط في اليانسون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - هدى عبدالناصر:

القيمة الغذائية العالية لليانسون، تدفع بعض الأشخاص للإكثار منه في فصل الشتاء، خاصةً عند الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، لتخفيف من حدة الأعراض المصاحبة لكلا المرضين، مع العلم أن الإفراط فيه قد يكون تأثيرات عكسية على الصحة العامة.

"الكونسلتو" يستعرض في السطور التالية، مخاطر الإفراط في اليانسون، وفقًا لموقع "Webmd" للمزيد .. اضغط هنا