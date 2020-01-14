مكاملة مسربة قلبت الموازين.. الخناق يضيق على زوج نانسي عجرم و28 محاميا من عدة دول يتطوعون لأخذ حق “محمد الموسى”

أخذت قضية قتيل فيلا نانسي عجرم التي باتت حديث الساعة مسارا جديدا، بعد ظهور مكالمة مسربة قلبت الموازين على رأس الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم المتهم بقتل الشاب السوري محمد الموسى.

وانتشر على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” مقطع لمكالمة مسربة منسوبة الى حارس “عجرم”، والتي ذكر خلالها تفاصيل مثيرة حول واقعة القتل.

وذكر الحارس أن “فادى الهاشم” زوج الفنانة نانسى عجرم، كان فى حالة توهان حيث كان “سكران” بحسب قوله.

ولفت في المكالمة التي لم يتم التأكد من صحتها، أنه في هذا الحالة من “السكر” قام بقتل محمد الموسى مستخدما مسدسين وليس مسدسا واحدا كما أشيع.

وقال: “إن ما تعرض له القتيل محمد الموسى هى عملية انتقام وليس كما قيل إنه دخل الفيلا كسارق”، مشيرًا إلى “أن فكرة ما يقال انه تم تغيير ملابس القتيل تارة يقال كان يرتدي ملابس بيضاء وتارة اخرى سوداء فان هذا بمثابة تضييع وقت والذى قام بالجريمة شخصان زوج نانسى عجرم وشخص اخر وهو ابن خاله والفيديو كله مزور”.

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يشار إلى أن التحقيقات في القضية لا تزال جارية إلى الآن، حول قيام الهاشم بقتل الشاب وما سبب تواجده في الفيلا.

هذا وأعلن عدد من المحاميين من جنسيات عربية مختلفة، تضامنهم مع قتيل فيلا نانسي عجرم وتوجههم إلى لبنان للدفاع عنه وتحويل القضية إلى المحكمة الدولية.

ووصل عدد المحامين المتطوعين إلى 28 محامياً حسبما جاء في جردية “البيان الإماراتية”، وهم 14 محامي سوري في أمريكا، و4 محاميين من المغرب العربي، و3 محايين من مصر، ‏و7 آخرين من سوريا ولبنان في أستراليا. ‏

وكان الطب الشرعي اللبناني قد أعلن أن مقتحم فيلا نانسي عجرم قد أطلق عليه 17 رصاصة في أنحاء متفرقة من جسده من السلاح الخاص بزوج نانسي عجرم.

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