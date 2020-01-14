طريقة عمل هوت شوكليت بالمارشميللو

قدمي لأولادك هوت شوكليت بالمارشميللو، خلال ليالي الشتاء الباردة، للاستمتاع بمذاقه اللذيذ، بدلًا من تناوله بالمطاعم والكافيهات، لضمان جودته. وإليك الخطوات على طريقة الشيف غادة جميل. المكونات مارشملو أبيض ملعقة كبيرة زبدة ملعقة كاكاو Advertisements حليب طريقة التحضير قومي بوضع الحليب على النار، ثم ضعي فيه السكر والكاكاو. أذيبي الشكولاتة والزبدة على حمام بخار، ثم ضيفيهم للحليب على النار. قلبي المكونات جيدًا حتى تغلي تمامًا، ثم قدميها في أكواب التقديم. ضيفي المارشميللو الأبيض بالمشروب وعلى الوجه.

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