الامارات | 19 فائزاً في «الشارقة للإبداع العربي»

شكرا لقرائتكم خبر عن 19 فائزاً في «الشارقة للإبداع العربي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن محمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية، الأمين العام لجائزة الشارقة للإبداع العربي (الإصدار الأول)، الفائزين في الدورة الثالثة والعشرين، والبالغ عددهم 19 فائزاً في الحقول الأدبية الستة: الشعر، والقصة، والرواية، والمسرح، وأدب الطفل.

وأكد القصير أن الجائزة ستحتفي بالفائزين في العاصمة المغربية الرباط منتصف أبريل المقبل، في انعطافة جديدة مهمة في مسيرتها.