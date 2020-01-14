الامارات | 19 فائزاً في «الشارقة للإبداع العربي»

شكرا لقرائتكم خبر عن 19 فائزاً في «الشارقة للإبداع العربي» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن محمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية، الأمين العام لجائزة الشارقة للإبداع العربي (الإصدار الأول)، الفائزين في الدورة الثالثة والعشرين، والبالغ عددهم 19 فائزاً في الحقول الأدبية الستة: الشعر، والقصة، والرواية، والمسرح، وأدب الطفل.
وأكد القصير أن الجائزة ستحتفي بالفائزين في العاصمة المغربية الرباط منتصف أبريل المقبل، في انعطافة جديدة مهمة في مسيرتها.
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