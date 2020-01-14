الامارات | جهاز صغير لمعالجة مياه الصرف الصحي في المنزل

شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز صغير لمعالجة مياه الصرف الصحي في المنزل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طوّرت شركة هولندية ناشئة تدعى هيدرالوب جهازاً بحجم خزانة الملابس لتنظيف المياه الناتجة عن الأعمال المنزلية وتعقيمها لإعادة استخدامها، أي أنها تعمل كمحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في المنزل، وتبلغ قيمة الجهاز 4000 دولار، وفازت الشركة - وفقاً لتقرير موقع إليكتريك - بجائزة أفضل الابتكارات في مجال الاستدامة والتصميم البيئي والطاقة الذكية في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لهذا العام في لاس فيغاس.

تهدف فكرة تطوير الجهاز - وفقاً لموقع الشركة - إلى تقليل استهلاك المياه في المنزل عن طريق إعادة تدوير 85% من المياه المنزلية، ما يؤدي إلى توفير أكثر من 45% من إجمالي استخدام المياه وانبعاثات مياه الصرف الصحي.

لن يكون الماء الذي يعالجه الجهاز صالحاً للشرب، لكن يمكن استخدامه في استخدامات منزلية أخرى، مثل الغسيل والاستحمام وفي المرحاض، ويمكن لأجهزة أخرى طورتها الشركة إعادة تدوير المياه لاستخدامها في المسابح وفي ري الأشجار.

Advertisements

يمكن للأسرة المكونة من أربعة أفراد - وفقاً للشركة - توفير 75 ألف ليتر من الماء سنوياً عن طريق هذا الجهاز، أي ما يعادل حجم 250 بركة مسبح متوسط الحجم.

لا يستخدم جهاز شركة هيدرالوب أي فلتر أو مواد كيماوية لإزالة الأوساخ والملوثات الأخرى، وإنما يعتمد على الجاذبية والرغوة والهواء لإزالة المواد الصلبة العالقة والصابون والملوثات الأخرى، ثم يعالج المياه بالأشعة فوق البنفسجية لتطهيرها بالكامل، وأعلنت الشركة أنها شحنت جهازها الجديد إلى أسواق أوروبا وآسيا، وتخطط لدخول السوق الأميركية، ومن المقرر أن تبدأ بيع جهازها للمستخدمين خلال هذا العام.

لن يكون الماء الذي يعالجه الجهاز صالحاً للشرب، بل للغسيل والاستحمام.