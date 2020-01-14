الامارات | أشواط خليجية في انطلاق «فزاع للصيد بالصقور»

شكرا لقرائتكم خبر عن أشواط خليجية في انطلاق «فزاع للصيد بالصقور» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تألق صقارو مملكة البحرين في انطلاقة منافسات الخليجيين في بطولة فزاع للصيد بالصقور «التلواح الرئيسية»، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في الموقع المخصص للبطولات في منطقة الروية بدبي، وتشهد مشاركة كبيرة من داخل وخارج الدولة في مختلف الفئات على مدار أيام حافلة بالإثارة والندية.

وأقيمت سبعة أشواط في اليوم الأول لفئة الخليجين، كسب فيها صقارو البحرين المركز الأول في خمسة أشواط، وحقق برغش محمد المنصوري الثنائية، بفوزه بالمركز الأول في سباق قرموشة جرناس رئيسي بواسطة «قطنان» بزمن 21.416 ثانية، ثم أكمل المنصوري تفوقه بالفوز بلقب شوط بيور جير فرخ رئيسي بواسطة الطير «صمدان» بزمن 17.672 ثانية.

وكسب البحريني فيصل مفرح العجمي المركز الأول في شوط حر جرناس رئيسي، بواسطة «نهاب» بزمن قدره 22.263 ثانية، وحقق فريق «BHR» البحريني المركز الأول في سباق حر فرخ رئيسي بواسطة «غضب» بزمن 24.220 ثانية، وحقق البحريني محمد عبدالوهاب الهاجري المركز الأول في شوط بيور جرناس رئيسي بزمن 19.334 ثانية «أسرع زمن في اليوم الأول».

وحقق السعودي أرميزان الدوسري المركز الأول في شوط حر فرخ جرناس، بواسطة الطير «عماش» الذي قطع المسافة بزمن قدره 22.170 ثانية، وسجلت سلطنة عمان تواجداً بواسطة سالم بن حميد الزرعي الذي حقق المركز الأول في شوط قرموشة فرخ رئيسي بواسطة الطير «صدمة» بزمن 19.620 ثانية.

وأكد مدير إدارة الدعم المؤسسي في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، محمد عبدالله بن دلموك، أن إطلاق الخدمات الذكية وتحديداً المتمثلة في عرض النتائج ومشاركات الصقور بشكل مباشر عبر الموقع الالكتروني المخصص للحدث أسهم في زيادة القدرة على التواصل سواء مع الجمهور، أو على وجه الخصوص مع الصقارين المشاركين من خلال متابعة القرعة ومواعيد الانطلاق وتحديد توقيت دورهم، من خلال رصد كل عملية «هد» لجميع الطيور ونقل التوقيت الزمني مباشرة وبدقة، وهو ما جعل الوقت الزمني لكل شوط أسرع عن السابق، وإلغاء عملية التأخر غير المقصودة من بعض الصقارين أحياناً.

أرض الخير والمحبة

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أجمع الصقارون المشاركون على سعادتهم باللقاء والتجمع في الإمارات أرض الخير والمحبة، وقال أرميزان الدوسري من السعودية: «نشارك هنا بصورة سنوية، وفي كل عام نلمس المزيد من التطور والخدمات المساعدة، المنافسة أقوى من أي وقت مضى بفضل الخبرات المتراكمة التي اكتسبها الصقارون على مدار فترة طويلة».

سلطنة عمان

قال الصقار حميد سعيد خصيب الهاشمي من سلطنة عمان: أشارك لأول مرة في البطولة ولدي صقر واحد. منذ صغري أحب الصيد بالصقور، وفي السنوات الماضية، كنت أحضر البطولة برفقة أصدقاء لي، فقررت هذا الموسم المشاركة. القنص يختلف عن السباق، وتعلمت من أصدقائي كيفية تدريب الطير لخوض سباق الـ400 متر.

10 سنوات

أعرب فواز فلاح ناصر النوني من دولة الكويت عن سعادته بالمشاركة سنوياً في بطولات فزاع للصيد بالصقور، وهو الذي بدأ بالمشاركة منذ نحو 10 سنوات، وقال: انطباعي منذ البداية كان بأن هذه المسابقات في دبي لا يعلى عليها، فالتنظيم رفيع المستوى. معظم مشاركاتي في فئات الحر وليس لدي ميول لفئات الجير، أفضل الوحش فرخ وجرناس. هوايتي الرئيسة هي القنص بالصقور، وكنت أذهب إلى دول كثيرة منذ 25 عاماً وكنا نقنص الحبارى، وبما أنه قد أصبح من الصعب صيد الحبارى، توجهت لتربية الصقور والمشاركة فيها في بطولات فزاع للصيد بالصقور. شاركت بعدد بسيط من الطيور في البداية لكن هذه المسابقات مع مرور السنوات أصبحت تستهويني، لذا أحرص على التحضير المبكر وشراء وتدريب الصقور استعداداً لهذا الموسم.

وأضاف النوني: طوال العام أترقب انطلاقة موسم المسابقات في دبي، لأن الخيمة تجمع الأخوة والأصدقاء في أجواء نتجاذب فيها أطراف الحديث عن الموضوعات المعنية باستدامة هذه الرياضة، ونتقاسم فيها شغف هذه الهواية.