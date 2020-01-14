الامارات | 7 أسئلة حول العمل الإبداعي المرئي

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أسئلة حول العمل الإبداعي المرئي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) عن أسماء الفائزين في مسابقة ثقافية طرحتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ودارت حول حملة «وطن الإبداع» التي كانت الهيئة أطلقتها احتفاءً باليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويأتي إطلاق المسابقة في إطار جهود الهيئة لإثراء المشهد الثقافي لإمارة دبي انطلاقاً من تراث دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر خلق فعاليات ومسابقات ثقافية وتراثية تثري معارف أفراد المجتمع وتنشر السعادة بينهم.

وأطلقت «دبي للثقافة» في نوفمبر 2019 عملاً فنياً إبداعياً مرئياً بعنوان «#وطن_الإبداع» يتحدث لغة التسامح الثقافي، ويعزز نهج دولة الإمارات القائم على السلام والتعايش والانفتاح على مختلف ثقافات وشعوب العالم، حيث ضم العمل الفني كوكبةً من المبدعين من مختلف الجنسيات والثقافات، شاركوا في إثراء مضمونه بما يمتلكونه من فِكر خلاق، وشغف في شتى مجالات الثقافة والفنون. وقد حقق هذا الفيلم القصير المميز أكثر من خمسة ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب، مع استعراضه على وسائل التواصل الاجتماعي نحو 2.7 مليون مرة، وما يزيد على 20 ألف تفاعل من الجمهور.

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ومن أجل تسليط الضوء على مضمون هذا العمل الفني بهدف تكريس الأفكار الواردة فيه وخلق حالة تفاعلية بينه وبين الجمهور، طرحت «دبي للثقافة» مسابقة مفتوحة للمواطنين والمقيمين في الإمارات على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها تضمنت سبعة أسئلة تناولت موضوعات تضمنها العمل المذكور، مثل: بعض الأماكن الثقافية والتراثية التابعة للهيئة، وأسماء مجموعة من الآلات الموسيقية والحِرَف المحلية باللهجة الاماراتية. ولقيت المسابقة تفاعلاً لافتاً من أفراد المجتمع الذين استخدموا وسم #وطن_الإبداع للإجابة عن الأسئلة السبعة التي رصدت الهيئة لكل منها جائزة عبارة عن درهم ذهب عيار 22.

وأعلنت «دبي للثقافة» أسماء الفائزين عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

«#وطن_الإبداع» يتحدث لغة التسامح، ويعزز نهج دولة الإمارات.