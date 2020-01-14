الامارات | سلحفاة تعود للعوم بزعنفة اصطناعية

شكرا لقرائتكم خبر عن سلحفاة تعود للعوم بزعنفة اصطناعية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قبل سنوات فقدت السلحفاة التايلاندية (جودي)، المهددة بالانقراض، زعنفتها اليسرى، بعد أن وقعت في شباك صيادين، فأصبحت عاجزة عن الحركة.

غير أن (جودي) استطاعت العوم من جديد بكل سهولة، بعد تركيب أول زعنفة اصطناعية لها في تايلاند، الأسبوع الماضي. وقالت نانتاريكا تشانسو، الطبيبة البيطرية «أصبحت تعوم أفضل كثيراً، وبدأت تتعلم استخدام الزعنفتين في تغيير الاتجاه».