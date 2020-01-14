شكرا لقرائتكم خبر عن أيقونة في سجل إبداعات دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، على صفحته الرسمية على موقع «تويتر»، صورة لـ«برواز دبي»، معلقاً عليها: «برواز دبي أيقونة في سجل إبداعات دبي». ويعتبر هذا المشروع السياحي المميز علامة فارقة في المشهد المعماري والسياحي للمنطقة. يبلغ ارتفاع ضلعي البرواز 150 متراً، وعرضه 93 متراً، وينقل من جهة معالم ومباني شارع الشيخ زايد، فيما تضم الجهة الثانية من البرواز معالم لمناطق ديرة (أم هرير والكرامة)، التي ترمز إلى دبي القديمة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | أيقونة في سجل إبداعات دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.