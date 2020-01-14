الامارات | فيلة في مسيرة «من أجل أستراليا»

شكرا لقرائتكم خبر عن فيلة في مسيرة «من أجل أستراليا» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت مجموعة من التلاميذ والفيلة في تايلاند بمسيرة صامتة في متنزه للفيلة، أمس، تكريماً لملايين الحيوانات التي سقطت ضحية لحرائق الغابات المستعرة بأستراليا.
وحملت الفيلة وحراسها لافتات عليها صور ورسومات للحيوانات، وعبارات تقول «صلوا من أجل أستراليا»، خلال الحدث الذي نظمه متنزه أيوتهايا إليفانت بالاس أند رويال كرال، وهو مقصد سياحي محلي.
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