خرافات ترتبط بالحمل والولادة

خرافات كثيرة ترتبط بالحمل تقتنع بها بعض السيدات، منها أن الحامل تأكل لشخصين، خطورة الطيران والسفر على الحامل، وغيرها من الخرافات، مما يجعلها تصاب بحالة شديدة من القلق عند الاقتناع بهذه الأفكار.

ومن بين الخرافات المرتبطة بالحمل كما ذكرها موقع "Daily Medical":

الحامل تأكل لاثنين

أوضح الكونجرس الأمريكي لأطباء النساء والتوليد، أن المرأة متوسطة الحجم والوزن تحتاج فقط إلى 300 سعر حراري إضافي عند الحمل، وهي نفس كمية السعرات الموجودة في كوب لبن خال من الدسم مع نصف ساندوتش.

تجنب لقاح الأنفلونزا

هناك بعض الحوامل يعتقدن أن اللقاح قد يُسبب لهن الأنفلونزا، أو أن المواد الحافظة به قد تكون مؤذية بالنسبة للجنين، ولكن هذا غير صحيح بالمرة، فاللقاح لا يسبب الأنفلونزا، ولا يوجد أي دليل على أن مواد اللقاح مؤذية بالنسبة للأم أو الجنين.

تجنب استخدام صبغات الشعر

يمكن تجنب الصبغات التي تحتوى على الأمونيا والتي لها رائحة قوية، خلال أول 3 شهور من الحمل، تمتص المواد الكيميائية الموجودة في صبغات الشعر عن طريق الجلد بكميات قليلة جدًا غير ضارة للجنين.

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تجنب الأسماك أثناء الحمل

تناول وجبتين من السمك أسبوعياً يُعد صحياً جداً بالنسبة للأم والجنين وخاصة أسماك المياه الباردة التي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية، وهي مهمة جدأ لتطور ونمو مخ وعيني الجنين، كما يجب أن تتجنبي الأسماك التي تحتوي على كمية عالية من الزئبق، مثل سمك أبو سيف، القرش، تايلفيش، والإسقمري (ماكريل)، أما الأسماك الأخرى مثل سمك السلمون والروبيان (الجمبري)، والتونة الخفيفة المعلبة هي أفضل الخيارات بالنسبة إليك.

تجنبي أيضاً الأسماك غير المطهية مثل السوشي والساشيمي، لاحتمالية احتوائها على الديدان والبكتيريا، وفي المقابل يمكنكِ تناول السوشي المطبوخ.

الطيران والسفر يسببان مضاعفات خطرة على الحمل

لا تقلقي من الكمية البسيطة جداً من الإشعاع التي يتعرض لها جسمك أثناء مرورك بأجهزة الأمن في المطار أو التحليق على ارتفاع عالٍ، إذا كنتِ ستسافرين أثناء الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل، فتحققي من تعليمات شركة الطيران أولاً، حيث إن معظم شركات الطيران تصبح قَلِقة بشأن سفر السيدات الحوامل في الأشهر الأخيرة، خوفاً من احتمالية الولادة أثناء الطيران.

أيضاً هناك العديد من الحوامل اللاتي يُمنَعْنّ من السفر بدون تصريح طبي أولاً، فالمرأة الحامل التي تعاني من مشاكل في القلب أو الرئة قد لا تشعر بالارتياح عند الطيران على ارتفاع 30 ألف قدم، لذلك يجب عليها استشارة الطبيب.

العلاقة الحميمية

لا تسبب العلاقة الجنسية تأثيرا على الجنين، ولكن يجب الحذر من الأمراض المنقولة جنسيًا مثل الهربس وغيرها من الأمراض.