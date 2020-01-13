أسما شريف منير عن زوجها: "بيحبني من غير مكياج"

شاركت أسما شريف منير، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصورة جديدة لها دون أن تستخدم مستحضرات التجميل.

وعلقت "أسما" على الصورة بقولها إن زوجها الفنان محمود حجازي هو من التقط لها هذه الصورة لإعجابه بهيئتها دون "مكياج": "حجازي صورني الصورة دي وهو سايق عشان قال إيه عاجبه شكلي، و لما بحط ميك أب وببقي عاملة مجهود ولا الهوا.. ماشي".

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ورد عليها زوجها الفنان محمود حجازي في التعليقات، مؤكدًا إعجابه بها دون "مكياج": "قمر والله"، وهو التعليق الذي تفاعل معه كثير من متابعي "أسما" في الرد عليه: "عندك حق" "قمر في كل الحالات وخصوصا من غير ميكب" "ربنا يخليكم لبعض" "دي حقيقة كده جميلة".

يذكر أن أسما تشارك والدها الفنان شريف منير في برنامج ‏‏"أنا ‏وبنتي"، المذاع على شاشة قناة ON.