آباء يستغيثون بمحافظ الغربية لتوفير مكان لائق لتنفيذ أحكام الرؤية

في الهواء الطلق وسط غياب تام لجميع المسئولين بالساحة الشعبية بمدينة المحلة الكبرى، يلتقي الآباء بأطفالهم الصغار لتنفيذ أحكام الرؤية التي ينتظرونها بفارغ الصبر ليأخذ كل منهما طفله في أحضانه لتعويضه عن غيابه عنه.

يشتكي الآباء غير الحاضنين من عدم توافر مكان ملائم لتنفيذ أحكام الرؤية، وخاصة في ظل موجة البرد الشديد التي نشهدها في هذا الوقت، يقول تامر حبيب في حديثه لـ "الوطن" إن مركز شباب الساحة بمدينة المحلة الكبرى لا يوجد به أي مسئول وجميع الأبواب مغلقة بالأقفال، نجلس مع صغارنا في الشارع، موضحا أنه تم التوجه مع مجموعة من الآباء والجدات إلى المركز وحضروا اجتماع مجلس الإدارة الذي يعقد كل يوم سبت، وطالبوا مجلس الإدارة بفتح النادي الاجتماعي يوم الجمعة خلال الـ 3 ساعات المحددة للرؤية، ووعدوا بحل المشكلة أثناء الاجتماع، ولكن دون جدوى، ولم ينفذ شيء على أرض الواقع.

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من جانبها قالت الجدة صفاء محمد، في حديثها، إن الأمهات بدأن يمتنعن عن الحضور وتنفيذ أحكام الرؤية بسبب عدم توافر المكان الذي يحافظ على الأطفال، "إحنا بنيجي نقعد في الشارع والأمهات بدأت تمتنع عن الحضور عشان خايفين على العيال، وإحنا كمان بنخاف عليهم من الجو دا بس غصب عننا نفسنا نشوفهم".

وأوضح محمد المنشاوي أنهم يجلسون في أحد الطرقات الخاصة بالمركز، ولا يوجد سوى فرد الأمن فقط، موضحا أن مجلس الإدارة وعد بالحل ولم يفعل شيء، "إحنا مش طالبين حاجة صعبة كل اللي محتاجينه، يفتحوا لينا النادي الاجتماعي فقط".