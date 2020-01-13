إلهام عبد البديع بفستان قصير في جلسة تصوير جديدة

خضعت الممثلة إلهام عبد البديع لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور حسين باشا، ورغم برودة الطقس ظهرت إلهام بفستان قصير لتتحدى البرد، واختارت إلهام فستانا أزرق لامع قصير، وجلست بجوار البحر لتلتقط الصور.

يشار إلى أن آخر أعمال إلهام عبد البديع فيلم "كازانوفا" من بطولة إيساف وراندا البحيري وأحمد تهامي ومصطفى هريدي وأحمد فاروق، وهو من تأليف هيثم وحيد ومن إخراج أسامه فاضل.

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