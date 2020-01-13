Armani تطرح عطرها الجديد في بداية 2020

أعلنت دار Armani أرماني عن عطرها الجديد المقرر طرحه في بداية 2020. وكشفت أرماني أن العطر الجديد هو Si Passione Intense وهو نسخة أكثر إثارة من سابقتها في 2017.

كما كشفت الدار الشهيرة أن العطر رائحة مثل الأزهار الزاهية والمسك والخشب، حيث تسود خلاصة عطر الياسمين مع الأرز والمسك الأبيض في القاعدة وخلاصة الفانيليا، مما يمنج التركيبة بأكملها شخصية أقوى وأكثر بروزًا، وذلك لأن هذا المزيج يجسد ازدواجية الطبيعة الأنثوية ويعكس تباينها. قد يهمك أيضا: "إينتنس" العطر الجديد من "ايلي صعب" لكي تبدو بشكل رائع "Gucci" تعلن عن عطرها الجديد " bamboo" برائحته المميزة

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