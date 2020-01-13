تعرفي على أجمل عطور المفضلة لدى النساء

يعتبر عطر المرأة هويتها التي تعبر عنها وتميزها، وبالرغم من أن العديد من النساء قد يشتركن في العطر المفضل لديهن إلا أن رائحته قد تبدو مختلفة بين الواحدة والأخرى وبين الشتاء والصيف. إليك عزيزتي باقة لأجمل عطور الصيف للنساء فيما يلي:

عطور الصيف للنساء:

Jo Melano Jo Loves: يتمتع هذا العطر برائحة الحمضيات المنعشة التي تجعله مناسباً وفواحاً لفترة الصيف.

Christian Dior poison girl eau de perfume: يتميز هذا العطر برائحته المثيرة والجريئة فهي مزيج من روائح الحمضيات والزهور، الأمر الذي يجعله خياراً مناسباً في الصيف للنساء الجريئات.

CK one summer: يتميز هذا العطر عن غيره برائحته الهادئة والمميزة، التي تجمع ما بين رائحة خشب الأرز والجوافة الناضجة، الأمر الذي يجعله خياراً قوياً في الأيام الصيفية.

Caudalie, Rose de vigne: تنبثق رائحة هذا العطر من الطبيعة الخلابة، فهي تجمع بين نسيم الزهور والشجر في آن واحد. رائحته تعد ساحرة وفتاكة خصوصاً في فصل الصيف.

Msrs Jacob, Daisy: بحسب موقع stylecraze يجمع هذا العطر بين رائحة الفواكه الزكية وعبق الزهور الممزوجة بخشب الآرز، فعند الرشة الأولى تشعرين أن هذه الروائح مجتمعة قد انفجرت مشكلةً عطراً زكيا يلائم الصيف وحرارته.

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