"من الكوشة للأوبن بوفيه".. جهزي فرحك كاملاً بأسعار تبدأ من 5 آلاف

محمد اسماعيل - القاهرة - يرغب بعض المقبلين على الزواج في توفير ثمن القاعات وعمل حفل الزفاف الخاص بهم في المنزل أو على سطح المنزل "الروف"

يستعرض لكم "الخليج 365"، كيفية عمل ديكور خاص ومميز لحفل زفاف ساحر بأقل التكاليف، وفقا لخبراء تجهيز حفلات الزفاف إسماعيل قاعود، وهبة الأمين.

- مدخل الفرح "entrance":

يختلف شكله وأسعاره علي حسب مقاسه، فعلي سبيل المثال أشكال الورد تناسب أكثر المنازل والحدائق والروف، ويتراوح سعرها من 400 إلى 1500 جنيه.

ويفضل بعض الأشخاص الديكور المودرن واستخدام الأشكال الخشبية التي تعطي شكلا حيوي لمكان الفرح وتعتبر الأرخص سعرًا بسبب الاستعمال المتكرر لها، لكن بأشكال مختلفة ويتراوح أسعارها من 300 إلى 1000 جنيه.

والشكل الثالث لمدخل الفرح هو النجف المضيء: وهو عبارة عن نجف معلق على المدخل، وفي نهايته إضاءات بالألوان الأصفر ويناسب أكثر المناسبات الليلية الكلاسيكية، ويتراوح سعرها بين 800 إلى 3000 جنيه.

ثانياً- تجهيزات الكوشة:

يمكنك اختيار شكل ديكور الكوشة الخاص بك:

- الكوشة المُزينة بالورود:

عبارة عن كوشة مطرزة بالورود البلاستكية بألوان مختلفة منها الأبيض والوردي، ويتراوح سعرها علي حسب شكلها وألوانها وتبدأ من 1500 إلى 2000 جنيه، بينما الورد الطبيعية التي تزين الكوشة يتراوح سعره من 2000 إلى 3000 جنيه حسب عدد الورود وأنواعها.

ومن أشهر أنواع الورود الأكثر رقيا واستخدامًا، كل من: "البيبي- أوركيد، وليليام، وفلامينجو، وتيوليب، وكالا لي لي، وروزيز مستورد".

2 - الكوشة الخشبية الملونة:

يفضل بعض الأشخاص الكوشة المودرن والمطرقعة بألوان وحيل مختلفة مثل؛ "دُرف شبابيك خشبية ملونة مع جزء بسيط من الورود البارزة من أشكال أخرى ديكورية مثل إبريق مياه كبير أو قُلة فخارية، ويتراوح أسعارها علي حسب كمية وشكل كراسي العروسان، فتبدأ من 2000 إلى 3000 جنيه.

3 - الإضاءات الخفيفة على جانبي الكوشة:

من الأشكال الحديثة في تجهيزات كوشة الأفراح الإضاءات الخفيفة من خلال شمعدان معلق علي أرفف نحاسية، ويعتبر هذا الشكل كلاسيكي يُعطي إحساس بالفخامة، ويُفضل أن تكون في الفنادق، ويتراوح أسعارها من 2000 إلى 3000 جنيه علي حسب الشكل.

وظهرت حديثًا فكرة بديلة عن الكوشة وهي "The bride entrance"، وهي تناسب حفلات الزفاف أكثر من الخطوبة أو كتب الكتاب، وعبارة عن ديكور ورد مع إضاءات مناسبة مع القاعة أو الحديقة، وفكرتها "فتح جانبي الكوشة لدخول العروس مع والدها"، وتبدأ تكلفتها من 3000 إلى 4000 آلاف جنيه.

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ثالثًا - البوفيه

إذا كان موعد زفافكما اقترب، فإن كثير من الحموات والأمهات يولين البوفيه أهمية خاصة، ولذلك عند الاتفاق على البوفيه يجب عليك معرفة شيئين رئيسسين هما، هل الفرح سيقام في أحد الفنادق أو القاعات؟، وهنا لن تحتاجي إلى "ودينج بليبنر" يرتب لكِ تجهيزاته.

أما إذا كان فرحما تم الاتفاق عليه ليكون في الشقة أو حديقة المنزل أو على "الرووف" سيكون أمامك 3 اختيارات:

- أن يكون البوفيه سناكس: أي يحتوي على المقرمشات والكرواسون و"الميني بيتزا" والبسكويت والشكولاتات والكيك المتنوع من الفواكه و"الجاتوه" والساليزون مع العصائر والمياه وتتراوح أسعاره من 1300 إلى 2000 حسب الكمية والأنواع المطلوبة.

- بوفيه عادي: ويكون على حسب عدد الأشخاص لكن إذا افترضنا أن العدد من 120 إلى 150 فردًا، وترغبين في بوفيه مأكولات مثل الأرز أو المعكرونة مع نوع واحد من الدجاج أو اللحوم، التي يضاف لها نوعين من السلطات - يمكنكما الاختيار من بين "سلطة خضرا، أو الطحينة، أو كلو سلو، أو بابا غانوج" - وتتراوح أسعاره من 3000 إلى 4000 جنيه حسب عدد الأشخاص، والأنواع التي تضاف.

- الأطباق المجهزة: وتحتوي على ساندويتش دجاج أو شاورمة لحمة ومعه قطعة "جاتوه" مع مشروب بارد، ويكون تكلفة الطبق الواحد من 22 جنيهًا إلى 30 جنيهًا حسب الصنف، وعدد الأطباق المطلوب.

رابعًا - الطاولات:

تختلف أسعار وأنواع طاولات الأفراح على حسب الكريستال والورود والشموع مع المفارش، فإن كان فرحك من 120 فردًا إلى 150 فلا يتجاوز عدد الطاولات من 8 إلى 9 طاولات، وهي كالتالي:

- الطاولات بالديكور الكريستال: تتميز بأنها تُبرز شكل ومكان الفرح، وتعطي شكلًا كلاسيكيًا، وتناسب القاعات والأفراح الليلة، ويتراوح سعر الواحدة بين 40 إلى 70 جنيهًا على حسب العدد، والأشكال النحاسية أو الفضية.

الطاولات المكونة من ديكور الشموع: وتختلف أنواع الشموع من العطرية إلى غير العطرية، إذ يتراوح سعرها من 50 إلى 90 جنيهًا.

الطاولات المكونة من ديكور الورود: وتحتوي عل فازات ورود وتناسب أكثر أفراح المنزل أو الرووف أو "الجاردن"، لأنها تحتوي على الألوان المبهجة سواء الفاتحة أو الوردية.

وبالنسبة للكراسي، فيختلف أسعارها حسب أشكالها الديكورية وأنواعها وعددها:

فالأشكال الخشبية والقماش: تناسب الأفراح النهارية في الحدائق والرووف والمنزل، وتعتبر هي الأقل تكلفة بين الأشكال الأخرى، ولكنها أيضاً مميزة وعصرية وتتراوح أسعارها من 20 إلى 60 جنيهًا للكرسي الواحد.

وبالنسبة للأشكال النحاسية والفضية: فهي تعطي شكلًا كلاسيكيًا هادئًا، وتناسب أكثر الأفراح والسهرات الليلية، والتي تبدأ أسعارها من 40 إلى 80 جنيها للكرسي الواحد.