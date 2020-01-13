أجمل طفلة في العالم.. كيف أصبحت بعد 3 أعوام؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - في عام 2017 كانت الطفلة الروسية أناستازيا كنيازيفا (Anastasia Knyazeva) التي لم يتجاوز عمرها 6 أعوام، تمتلك آلاف من المعجبين والمتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأت شهرتها بعدما بدأت العمل كعارضة أزياء تظهر في فيلم French Vogue، حتى أصبحت توصف بـ"أجمل طفلة في العالم.

غزت الطفلة بعيونها الزرقاء العميقة الساحرة، والشعر البني الطويل، ووجهها الملائكي، إلى جانب جاذبيتها، قلوب الكثير من الناس، فما قصتها وكيف أصبحت بعد مرور ثلاثة أعوام

كيف لفتت الأنظار؟

بدأت أنستازيا حياتها المهنية في مجال الأزياء عندما كانت في عمر عامين ونصف، وأصبحت مشهورة بعمر 4 سنوات.

وقعت العديد من العلامات التجارية في حبها لأنها تتصرف بشكل طبيعي على الكاميرا. وفي عام 2015 أنشأت والدة أناستازيا آنا حسابها الرسمي على Instagram وبدأت في الترويج لابنتها حتى أصبح يتابعها نحو 1.5 مليون شخص.

تحولها إلى نجمة

في عام 2017، وصفت صحيفة "الديلي ميل" أناستازيا البالغة من العمر 6 سنوات بأنها "أجمل فتاة في العالم". واندهش الجمهور بملامحها التي تشبه الدمية وعيونها الزرقاء الرائعة.

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- حياتها المهنية

في 2018، احتلت أناستازيا المرتبة الخامسة في قائمة أجمل الأطفال في العالم، وفقًا لـ L’Officiel، ووقعت عقودا مع العديد من العلامات التجارية للملابس.

وعلى الرغم من كل هذا الاهتمام، ما تزال أناستازيا تعيش حياة طفل عادي، وتلتحق بالمدرسة ولا تفهم حقًا مدى شعبيتها.

وتقول لوالدتها إنها فوجئت بأطفال من المدرسة بالاقتراب منها خلال فترات الراحة المدرسية، لكن والديها يحاولان جاهدين ألا يحولاها إلى مغنية وأن يربياها كطفل عادي.

تحافظ الطفلة على المواظبة على الدروس في اللغة الإنجليزية والرقص، وتريد أن تصبح طاهية أو طبيبة بيطرية عندما تكبر.

لديها كل دعم الأسرة الذي تحتاجه.

عائلة Anastasiya ليست لها علاقة بعالم الأزياء، فوالدتها خبيرة اقتصادية ويعمل والدها في صناعة السيارات، ولديها أيضًا أخ أكبر منها بسبع سنوات.