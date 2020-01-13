تعاني من نزلات البرد المفاجئة؟.. هكذا تتغلب عليها بدون أدوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آلاء نبيل:
يذهب البعض إلى النوم مستمتعين بحالة صحية جيدة، بينما تصيبهم أعراض مفاجئة لنزلات البرد عند الاستيقاظ صباح اليوم التالي، مثل التهاب الحلق أو العطس أو الرشح، ومن ثم يجب اتباع بعض الإرشادات البسيطة للتخلص من الأعراض سريعًا.
إليك بعض الإجراءات التي يمكن اتباعها عند التعرض لنزلات البرد المفاجئة، وذلك لتقليل الأعراض والوقاية من تطورها، وفقًا لما نشره موقع "Webmd" للمزيد.. اضغط هنا
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