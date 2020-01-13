صور.. أحدث أشكال تورت الزفاف لعام 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يسعى دائما المقبلون على الزواج إلى اختيار أحدث الأشكال الخاصة بـ"تورتة الزفاف"، حيث إنها من أكثر الأمور التي يلتفت إليها المدعوين.

وتختلف أشكال ونكهات التورت على مر السنوات الماضية، ومن هذا المنطلق نستعرض لكم موضة أشكال ونكهات تورتة الزفاف لعام 2020، وفقا لموقع "brides"، وذلك من خلال السطور التالية:

تورتة ماتشا الشكولاتة

اعتادنا على نكهات تورتة الزفاف التقليدية، لكن في عام 2020، تسيطر ماتشا الشكولاتة، وهي اقتران الشكولاتة الداكنة ببعض النكهات الشهية مثل: مربي التوت، التين، والعنب.

تورتة الزبدة البيضاء مع الكاسترد بالبيض

بدلا من التورتة التقليدية، سيطر اتجاه آخر، وهو تورتة مصنوعة من الزبدة والكاسترد بالبيض، مع إضافة بعض التوابل لها والقشدة.

تورتة بيضاء مزينة بالزهور

تزداد استخدام الزهور في تزيين تورتة الزفاف، لمنحها جمالا وتجديدا في الشكل، مع إضافة بعض نكهة الأعشاب لها.

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تورتة بوسيس الوردي

من أحدث الاتجاهات أيضا، إدخال قطع بوسيس الشكولاتة، وإضافة بعض الورود الطبيعية، لتعطي شكلا جذابا وحفل زفاف متميز.

استخدام الأشكال الدافئة

استخدام الألوان والأزهار الدافئة في اتجاه تورتة الزفاف، مع إضافة بعض النكهات مثل: الفانيلا مع شوكولاتة وكريم إيطالي.

تورتة الزفاف ذو اللون الداكن

تعد تورتة زفاف الظلام كما يلقبها البعض، ومن أفضل الأشكال لزفاف غير تقليدي، كلاسيكي مع إدخال بعض الورود لتضفي شكلا جماليا.

تورتة زفاف شوكولاتة ذات طبقة واحدة

تورتة زفاف بسيطة ذات طبقة واحدة، مع قالب كيك علوي، عليها صورة تذكارية للعروسين، ليعطي مظهرا جديدا.