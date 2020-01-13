عشيقته وبس.. شاكيرا في مقابلة تلفزيونية: مش هتجوز بيكيه

كشفت المطربة العالمية شاكيرا، أنها لن تتزوج من صديقها جيرارد بيكيه، المدافع في نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم.

وأكدت المطربة الكولومبية سبب رفضها الزواج من بيكيه، خلال مقابلة لها مع برنامج "60 دقيقة" الأمريكي: "لإخبارك الحقيقة، الزواج يخيفني بشدة، ولا أرغب أن يراني في صورة الزوجة"، بحسب "سبوتينك".

وتابعت المطربة ذات الأصول اللبنانية: "أرغب أن يراني بيكيه كعشيقة وصديقة، أريده أن يبقى حذرًا طوال الوقت، أريده أن يفكر في أن أي شيء ممكن اعتمادًا على السلوك".

ومنذ أكثر من 10 أعوام ارتبطت شاكيرا بعلاقة صداقة مع "بيكيه" ذو الـ32 عامًا، وأثمرت علاقتهما عن طفلين هما، هما ميلان وساشا.

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وكانت شاكيرا التقت بصديقها، نجم كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه، في العام 2010، أثناء تصوير الفيديو الخاص بأغنيتها الشهيرة، "واكا واكا"، الذي يضم العديد من لاعبي كرة القدم المحترفين، ووقع "الثنائي" في الحب بسرعة كبيرة، وكانا معا منذ ذلك الحين.

وقالت شاكيرا في مقابلة "60 دقيقة" إنها تعرفت على بيكيه، في البداية، من خلال صديق مشترك، وأضافت أنها كانت تجهل من هو.

يذكر أن شاكيرا تجتمع مع المطربة الأمريكية، جيينفر لوبيز، على خشبة المسرح لأول مرة، خلال شهر فبراير المقبل.

وأعلنت شبكة "فوكس الرياضية" الأمريكية، أن جينيفر لوبيز وشاكيرا ستشاركان في حفل مابين شوطي مباراة "السوبر بول" الأمريكية.