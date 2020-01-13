إياد نصار: "أنا موجود في حياة مراتي عشان متخافش"

ما زال متابعو الفنان إياد نصار، متأثرين بشخصية "رياض" التي قدمها مؤخرًا في مسلسل "حواديت الشانزلزيه"، والتي قدم خلالها صورة نمطية عن الرجل الخائن، حتى انتقمت منه زوجته في النهاية بالقتل.

ووجهت له إحدى المُتابعات سؤالًا على صورته الأخيرة، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلة: "هي مراتك الحقيقة مبتخافش منك، بعد دورك في المسلسل؟".

ليرد الفنان: "أنا موجود في حياة مراتي عشان ميجيش عليها يوم تخاف.. ووجودها في حياتي أماني وسر نجاحي.. يارب يخليها لي".

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وردت إحدى المُعلقات: "مراتي مراتي.. هي فين مراتك؟"، ليرد عليها الفنان: "في قلبي".

الجدير بالذكر أن الفنان الأردني إياد نصار، تزوج من مهندسة الديكور شيماء الليثي، وكُلل زواجهما بالطفل "نوح" 4 أعوام، كما أن لديه طفلين من الزوجة الأولى.