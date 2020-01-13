"ماتت من الجوع".. روسية تترك طفلتها أسبوعا بمفردها لحضور حفلات

سعت لتحقيق رغبتها وإشباع هوايتها دون الاهتمام بطفلتها الصغيرة التي فقدت حياتها نتيجة ما فعلته بحقها، إذ تركتها بمفردها في المنزل لمدة أسبوع للمشاركة في سلسلة من الحفلات.

الواقعة التي شهدتها روسيا، بدأت حينما تركت الأم ماريا بلينكينا، صاحبة الـ21 عامًا، طفلتها كريستينا (3 أعوام)، بمفردها في المنزل، وكانت جائعة جدًا، وحاولت تناول مسحوق الغسيل، بحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

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وأمام إحدى محاكم روسيا اعترفت الأم بما فعلته، مبررة أنه دون قصد منها، إذ تركت الصغيرة لمدة أسبوع الذي أُقيم فيه الاحتفال بعيد الحب العام الماضي، بينما طفلتها كانت في المنزل وجرى العثور عليها عارية، إذ اكتشفت جدتها ذلك حينما ذهبت لزياتها، لتجدها متوفاة بعدما تضورت جوعًا حتى الموت في منزل بارد مملوء بالقمامة، وكانت تناولت كمية صغيرة من الطعام الذي تركته لها والدتها وهو زبادي ودجاج وسجق.

وأكدت المحكمة أن الأطباء النفسيين وجدوا أن "ماريا بلينكينا" عاقلة وتدرك تمامًا تصرفاتها، كما كانت أخبرت صديقتها أنها تركت طفلتها مع خدمة الرعاية، ومن المقرر أن تواجه السجن لمدة من 8 إلى 20 عامًا، في جريمة القتل القاسية لطفلتها.

وذكرت إيرينا بلنكينا 47 عامًا، جدة الطفلة، أن ابنتها كذبت عليها وعلى الجميع، وصدمتها بما حدث، ولو كانت تعلم أن ابنتها تركت حفيدتها وحدها لاستضافتها في منزلها حتى تعود أمها.