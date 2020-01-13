فيديو.. رانيا يوسف بفستان أحمر قصير: "اتغيرت بعد الـ40"

شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها بمقطع فيديو جديد عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "رانيا" خلال المقطع بفستان أحمر قصير، مفتوح عند منطقة الصدر، مع الشعر الليس المنسدل، وهي تتجول داخل منزلها، وتتحدث عن نفسها عقب وصولها "سن الأربعين"، قائلة: "بعد الأربعين اتغيرت، في مناطق ضعفت عندي، ومناطق قويت أكتر".

وتابعت: "بقيت ضعيفة أكتر تجاه ولادي، وحساسة أكتر".

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف، يُعرض لها حاليًا، مسلسل "الآنسة فرح"، بمشاركة أسماء أبو اليزيد، وبعض الوجوه الشابة.