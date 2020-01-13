من توقيع "جيسمكو".. إطلالة باريس هيلتون بـ"فستان ياسمين صبري"

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شارك مصمم الأزياء الكويتي يوسف الجسمي، الشهير بـ"جيسمكو"، متابعيه عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، بصور للمليارديرة وعارضة الأزياء والممثلة الأمريكية باريس هيلتون، وريثة مؤسس سلسلة فنادق "هيلتون" الشهيرة، بإطلالة من توقيعه، سبق أن ظهرت بها الفنانة ياسمين صبري.
وأطلت "باريس" بفستان شفاف لامع دون بطانة، يتميز بأنه طويل، وبأكمام ممتدة حتى المعصمين، فضلا عن فتحة قصيرة.
وعلق مصمم الأزياء الخليجي، على إطلالة المليارديرة الأمريكية، باللغتين العربية والإنجليزية، قائلا: "باريس هيلتون تتألق من كوكب الشرق جسميكو".
وفي سبتمبر 2018، أطلت ياسمين صبري بالفستان نفسه، خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الأولى، لكنه كان ببطانة.
يشار إلى أن إطلالة ياسمين صبري، تسببت في إثارة الجدل، بين المعجب بها والمنتقد لها، ومن أبرز التعليقات: "الفستان مش لايق عليكي، ولا مناسب لجسمك"، و"أحلى واحدة في المهرجان".
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