صور.. ملكات جمال العالم في مسابقة توب موديلز 2019 بالغردقة

حصلت "الوطن" على صور المشاركات في ملكة جمال العالم لاختيار أفضل "توب موديلز" لعام 2019، والتي تنطلق دورتها الـ26، غدًا الثلاثاء، بمدينة الغردقة، وتستمر حتى 24 يناير الجاري، بمشاركة 38 عارضة أزياء من عدة دول حول العالم.

ووصل عدد من المتسابقات، اليوم الاثنين، إلى مقر الإقامة بأحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة، من عدة دول منها فرنسا، ألمانيا، أوكرانيا، كرواتيا، بيرو، الأرجنتين، وجنوب أفريقيا.

وتشمل فعاليات المسابقة عدة فقرات متنوعة، وعروض أزياء مختلفة، وقياسات الوزن والطول، وردود الفعل في المواقف المختلفة، وإجادة اللغات، إضافة إلى تنظيم عدة جولات لزيارة المعالم السياحية والفندقية، وزيارة عدة مدن سياحية والمناطق الأثرية في إطار الترويج ودعم صناعة السياحة في مصر.

وقال هشام عزيز، أحد المنظمين للحفل، إن الهدف من المسابقة هو الترويج السياحي، وتوجيه رسالة للعالم أن مصر آمنة، مؤكدا أن الغردقة تتمتع بجو رائع ومناخ آمن، وفنادق تفوق فنادق العالم.

جدير بالذكر أن "جانيت ليفيا" من دولة بيرو، فازت بمسابقة "توب موديلز 2018"، والتي استضافتها مدينة الغردقة أيضا في دورتها الـ25، بمشاركة 40 عارضة أزياء أجنبية، وسط منافسة قوية وحضور جماهيري كبير من السائحين الأجانب، والمصريين.

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