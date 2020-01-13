فيديو.. "اللي هيبصلها هضربه بالنار".. شاب يحتضن طالبة أمام مدرسة بالشرقية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر خلاله شاب يقدم باقة ورد ويحتضن طالبة، أمام مدرسة للتعليم الثانوي الفني بإدارة أبو حماد التعليمية بمحافظة الشرقية.
وأظهر الفيديو الشاب وهو ينتظر الفتاة خارج المدرسة مصطحبا باقة ورد، ثم تقدمت الطالبة نحوه واحتضنته، وأثناء تجمع بعض الشباب لمشاهدة الموقف، قال لهم الشاب: "اللي هيبصلها هضربه بالنار".
وقال مصدر بالتربية والتعليم لـ"الوطن"، إن الواقعة حدثت الخميس الماضي، بعد انتهاء الامتحانات، مشيرا إلى أنه جرى التحقيق في الواقعة، واستدعاء ولي أمر الطالبة، والذي قال إن الشاب هو خطيب ابنته.
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