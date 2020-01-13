مجموعة أزياء فيرساتشي لما قبل خريف 2020.. تركز على مفهوم الزي الموحد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لطالما كان تمكين المرأة وجعلها تبدو وتشعر بالقوة من أهم أولويات المصممة الإيطالية دوناتيلا فيرساتشي، وهو الأمر نفسه الذي أظهرته ضمن تشكيلتها الجديدة لما قبل خريف 2020؛ إذ ركزت على مفهوم الزي الموحد.

وأتت التشكيلة غنية بالصور الظلية المميزة والأنيقة والحسية إلى حد ما؛ إذ ركزت المصممة على قطع الخياطة الراقية، باعتبارها من الاتجاهات الرئيسة الرائجة حاليا في صناعة الأزياء.

وقد تم تنسيق الصور الظلية ذات القصات الحادة والنظيفة مع الأنماط الكلاسيكية المستوحاة من عالم الخياطة، مثل طبعة "houndstooth" الأيقونية وطبعة الكاروهات الشهيرة "Prince of Wales" وطبعة الـ "plaids"، لكنها حصلت على تحديث من العلامة الإيطالية بإضافة طبعات وتطريزات الورود، وبالتحديد طبعة الوردة الحمراء الأنثوية، والتي تعد رمزا للرومانسية والنقاء، وعلى ما يبدو فإن الوردة الحمراء هي من بين زهورها المفضلة وستضاف إلى سجل توقيعات العلامة الشهيرة.

وأتت الفساتين القصيرة السوداء بتصميم على شكل جاكيت راكبي الدراجة النارية وبسوستة أمامية، هذه الأخيرة ظهرت أيضا على تنانير منفوشة وقمصان التونيك الجلدية.

وباستكشاف البدلات الرسمية، لم تتمكن فيرساتشي من مقاومة بعض اللمسات العسكرية والتي ظهرت على السترات العسكرية وفساتين القميص الحريرية المتدفقة التي تكشف عن الأكتاف الهندسية والأزرار الذهبية ودبابيس "safety-pin".

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وبطبيعة الحال، لم تخل المجموعة من أسلوب فيرساتشي الجريء، والذي تمثل خلال مجموعة من الفساتين القصيرة المزخرفة والمزينة بالخرز بنمط الكورسيه وبطبعة الفهد، بينما تم تزيين فستان أسود بفتحة جانبية عالية وبالحمالات بزخارف نباتية رائعة على مستوى ياقة الصدر.

شملت المجموعة أيضا تشكيلة رائعة من الإكسسوارات، كالجوارب الطويلة المزينة بالأزهار الملونة، حقائب يد مصغرة وأخرى بنمط التوت بشعار العلامة، إلى جانب البوت العالي حتى الركبة ذي المقدمة المربعة المزينة بشعار فيرساتشي الذهبي.

وتضمنت لوحة الألوان ظلالا كلاسيكية كالأسود والرمادي والبني إلى جانب ظهور خجول للألوان المشرقة كالفوشيا والأزرق والأصفر والأحمر وأخضر النيون المشرق.

فيما يلي اكتشفي أبرز القطع من مجموعة أزياء فيرساتشي لما قبل خريف 2020، ما رأيك؟