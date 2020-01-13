تعرف علي قواعد الاتيكيت التي تتعلمها من والدتك

القاهرة – لايف ستايل
سنوات كثيرة مرّت ووالدتك، مدرستك الأولى تزوّدك بأهم قواعد اللياقة وحسن التصرّف، مرّة بالحيل ومرّة بقسوة ومرّات بالنصح والارشاد. ولكنّ النتيجة واحدة، وهي الارتباط الوثيق بين أهمّ ما ربّتك عليه والدتك وقواعد الاتيكيت الذهبية.
- اتيكيت الطعام: منذ نعومة أظافرك، وأمّك ترافقك على مائدة الطعام من ناحية استخدام الشوكة باليسار والسكين باليمين، وإغلاق فمك خلال المضغ، إضافةً الى ضرورة تنظيف يديك كلّما اتسختا وكم من مرّة طلبت اليك ألا تتحدّثي على مائدة الأكل وعدم التذمّر من أي وجبة موضوعة أمامك. وهذه كلّها في الواقع قواعد تشدد عليها الاتيكيت وتعتبرها من صلب اللياقة الاجتماعية التي تحدد صورة المرأة الأنيقة وتبلورها.
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