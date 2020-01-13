تعرف على طرق استخدام زيت اللحية للترطيب والتنعيم

يتميز العالم الحديث فيما يخص الرجال بالاهتمام والتقدير الواسع للحية الطبيعية، خاصة مع التطور السريع في اتجاهات ومكونات الترطيب المختلفة، بالإضافة إلى ماكينات تشذيب اللحية، لتحويلها إلى أنماط مختلفة تناسب الوجه، وصولاً إلى مضادات القشرة وغيرها.

قد ينسى الرجال بطل اللحية المجهول وهو زيت اللحية، فقد يعتني بكيفية التشذيب أو معالجة القشرة دون أن ينتبه إلى جعل لحيته ناعمة ومرتبة، فهي تتنفس مثل البشرة تماماً. فمهما كان نمط اللحية الذي ترتديه، فهو أحد الأشياء الأولى التي يلاحظها الناس عنك، لذا استخدام زيت اللحية يضمن أن يكون ناعماً وأنيقاً ولامعاً بدرجة كافية.

عادةً ما يتم مزج زيوت اللحية من عناصر مثل الأركان وبذور العنب وشجرة الشاي وزيوت الجوجوبا - والتي تتضمن الكثير من العناصر الغذائية الصديقة للشعر - حيث تم تصميم زيت اللحية لتكييف وترطيب شعر اللحية والبشرة. غالباً ما تكون رائحة زيت اللحية ترابية مثل خشب الأرز أو الحمضيات الحلوة؛ اعتماداً على تفضيلات الرجال كلاً وفق ما يحب، على الرغم من ذلك هنا زيوت اللحية غير المعطرة أيضاً.

أولاً وقبل كل شيء، يتعلق الأمر بالتكيف والترطيب، حيث تحتوي اللحى على مسام مثلها مثل البشرة. لذا يخترق الزيت الشعر حتى ينبثق من الداخل إلى الخارج، كما يمنع زيت اللحية جلدك من التقشير - اللحية ذات القشرة مخيفة - بالإضافة إلى تليين الشعر الخشن ومنع الحكة. مهما كان طول لحيتك، فأنت تريد ترويض الشعر الجامح.

كيفية استخدام زيت اللحية:

من الأفضل استخدام زيت اللحية مباشرة بعد غسل وجهك أو الاستحمام، عندما يكون الشعر أكثر ليونة وتم فتح مسامك من الحرارة. يسمح ذلك للزيت باختراق بصيلاتك ومسامك بشكل أفضل، كما أنه من الأفضل إذا كنت قد تعرضت لشامبو لغسل اللحية أولاً.

على الرغم من أن العلامات التجارية المختلفة قد تقدم تعليمات مختلفة، إلا أن الدليل الأساسي يبدو كالتالي: جف لحيتك ثم أضف بضع قطرات من الزيت إلى يديك. التدليك في الخدين ومناطق السوالف، ثم فرك في الشارب والذقن والرقبة في حركة الهبوط. تأكد من وصولها إلى بشرتك واستخدامها أقل مما تعتقد؛ لأنه من السهل جداً جعلها دهنية. يمكنك دائماً إضافة بضعة قطرات إذا لزم الأمر.

Advertisements

أيا كان نوع اللحية التي لديك، فمن الأفضل أن تبدأ في استخدام الزيت بمجرد أن تصبح لحيتك طويلة بما فيه الكفاية لتصبح جامدة. ابحث عن الزيوت غير الدهنية للغاية - حتى لا تشعر يديك بالزيوت طوال اليوم - مما قد يمثل مشكلة مع الزيوت الرخيصة.

قد يهمك أيضا:

الحصول على اللحية الطويلة يبدأ بهذه النصائح المهمة

أفضل أنواع الزيوت الأساسية وفوائدها للبشرة