3 أشياء تجعل أحذية البوت الرخيصة تبدو باهظة الثمن

يعد البوت نمط الحذاء الأساسي لموسم الشتاء، وإذا كنت لا زلت تبحثين عن الزوج المثالي في ظل ميزانية محدودة، فلك هذه الحيل لاقتناء حذاء الشتاء المناسب.

هنا نعرض لك أبرز التفاصيل التي يجب عليك الاهتمام بها أثناء التسوق، هذه النصائح سوف تساعدك في نهاية المطاف للحصول على زوج "بوت" ذي مظهر فخم حتى وإن كان سعره رخيصا، تعرفي عليها:

النقوش:

لا نتحدث عن الطبعات الملونة بل على الخامة أو نقشة الحذاء ذات الملمس المميز، مثل نقشة جلد التمساح و التي تعد من أبرز النقوش الرائجة حاليا؛ إذ ظهرت على الملابس وحقائب اليد والأحذية، وقد اكتسبت شعبيتها لعدة مواسم ولا زالت تحافظ عليها حتى الآن، و يوحي مظهرها الفاخر بكون سعرها مرتفعا، يمكنك العثور على أزواج متنوعة من البوت بهذه النقشة الفاخرة وفي ظلال متنوعة وأسعار تتراوح بين 20 و 100 دولار.

يمكن للتفاصيل المعدنية ذات الجودة الضعيفة أن تجعل حذاءك يبدو غير أنيق، لذلك فمن الأفضل اختيار زوج خال من أي تفاصيل معدنية عند التسوق كالدبابيس والسلاسل والأبازيم والسحابات المزخرفة والزينة اللامعة؛ إذ إن أنماط البوت بطابع المينيماليست البسيط تميل إلى أن تبدو أكثر تكلفة.

اللون الاسود:

أما بالنسبة للألوان فإن ظل الأسود هو الذي يبدو أكثر غلاءً، سواء أكان الحذاء مصنوعا من جلد الغزال أو جلد آخر أو أي قماش، تبدو المواد ذات الأسعار المعقولة أفضل في ألوان داكنة وبالتحديد اللون الأسود، كما أنه بالتأكيد الظل الأكثر أمانا عندما لا ترغبين في المخاطرة بشراء شيء يبدو رخيصا من ناحية المظهر و السعر في الوقت نفسه.

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