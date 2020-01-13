هل تناول عظام الدجاج مفيد لصحتك؟.. خبير يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – مادي غيث:

من المعروف أن هناك أشخاص يفضلون تناول مرقة العظام، للاستفادة من الكولاجين المتوفرة بها، ولكن قد يبدو غريبًا عندما نلاحظ أن فئة من الناس تعتاد على تناول العظام في حد ذاته، لاعتقادهم أنه غني بالعناصر الغذائية، بخلاف المتوفرة بلحم الدجاج أو الأبقار، فما صحة ذلك؟

يستعرض "الكونسلتو" في الصفحات التالية، فوائد وأضرار تناول عظام الطيور والأسماك والأبقار، وفقًا للدكتور سيد حماد، أستاذ التغذية بالمعهد القومي للتغذية للمزيد.. اضغط هنا