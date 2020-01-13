إطلالات النجمات: نرمين الفقي بلوك ساحر.. وأنغام بفستان ريا أبي راشد

محمد اسماعيل - القاهرة - تحرص النجمات ومشاهير العالم على الظهور بإطلالات أنيقة وساحرة تخطف الأنظار، ولا يمر يوم إلا وتطالعنا بعض النجمات بإطلالات أنيقة ومميزة، تجمع بين البساطة والرقي، سواء على خشبة المسرح أو السجادة الحمراء للمهرجانات أو اللقاءات التليفزيونية أو جلسات التصوير أو غيرها.

بعضهن تنشر صورهن عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأخريات يكتفين بالظهور خلال المناسبة، إلا أن العامل المشترك هو تفاعل الجمهور مع الإطلالات، وبين هذا وذاك، يستعرض لكم "الخليج 365"، أبرز إطلالات النجمات، أمس:

نرمين الفقي بلوك ناعم

ظهرت نرمين الفقي في آخر جلسة تصوير، بفستان قصير ناعم بستايل بسيط، باللون الأزرق الداكن، بقصة off shoulder، مزينة بطبقة من الكشاكش منسدلة عند منطقة الصدر، مع خطوط فضية مرصعة على التنورة.

واختارت ماكياجا ناعماً بدرجات الروز، مع تصفيفه الشعر الويفي المنسدل على الجانبين، واعتمدت حذاء كعب عالي بنفس لون الفستان مرصع بالكريستال باللون الفضي.

مي سليم بلوك مختلف

ارتدت مي سليم فستاناً من الجلد، بفتحة ساق طويلة، وحذام عريض عند الحضر لأبراز قوامها الرشيق.

ونسقت مع الإطلالة جاكت طويل من الفرو باللون الأحمر الناري، مع حذاء هاف بوت بطبعة جلد الثعبان.

واختارت مكياجا قوياً بدرجات الألوان الذهبية والترابية مع تصفيفه ذيل الحصان المرفوع.

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ميلانيا ترامب بجمبسوت ناعم

ظهرت ميلانيا ترامب أثناء استقبال رئيس الوزراء اليوناني وزوجته، بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت جمبسوت مقلم باللوني الأسود والأبيض من دار الأزياء العالمية "شانيل"

واختارت الجمبسوت، بأكمام طويلة، وقصة واسعة من الارجل، مع حذام عريض من الجلد، ونسقت مع الإطلالة هاف بوت من الجلد.

واعتمدت تصفيفه الشعر الويفي المنسدل بشكل عشوائي مع مكياجا ناعماً بدرجات الألوان النيود.

أنغام بفستان أحمر

ارتدت أنغام فستاناً طويلاً باللون الأحمر الداكن مزيناً بقصات الدرابية والطيات الناعمة من دار الأزياء العالمية فالنتينو، سبق وارتدته الإعلامية ريا أبي راشد.

تميز الموديل بصيحة الأكمام القصيرة الواسعة، وقصة الرقبة العالية، واكملت الإطلالة بمجوهرات ماسية، إذ ارتدت أقراط متدلية وخواتم وإسوار ناعم.

واعتمدت تصفيفه الشعر الكيرلي مع مكياج بدرجات الألوان الترابية للامعه.