اللف التنحيفي لخسارة الوزن.. إليك ما تريدين معرفته وأسباب التحذير منه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

انتشر في الآونة الأخيرة ظاهرة اللف التنحيفي، وهو أحد الطرق التي يلجأ إليها الكثير، للحصول على قوام رائع، حيث يعتقدن بعضهن أن هذه الطريقة تحقق فقدان الوزن بشكل سريع، فما حقيقة الأمر؟

خلال السطور التالية نستعرض كل ما تريدين معرفته عن اللف التنحيفي وفق ما ذكرت سماح سليمان أخصائية التغذية العلاجية في تصريحها لـ"الخليج 365":

ما هو:

طريقة يتبعها بعض النساء من أجل فقدان الوزن، لبعض المناطق المعينة في الجسم، مثل: منطقة البطن والساقين، والأرداف.

خبيرة التغذية نصحت برياضة المشي نصف ساعة يومياً أو 3 مرات أسبوعياً، حيث يعد أفضل كثيرًا من اتباع نظام اللف التنحيفي لأسباب تُعدّدها لاحقًا في أضرار هذه الطريقة.

طرق اللف التنحيفي:

- تنظيف المنطقة المراد خسارة الوزن لها جيدًا، وتكون جافة.

- يدهن الجلد بمواد طبيعية مثل: زيت جوز الهند، أو خل التفاح.

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- لف منطقة الساقين أو البطن، بمادة بلاستيكية.

- القيام ببعض الأنشطة والألعاب الرياضية لمدة 45 دقيقة أثناء ارتدائها.

فوائده

- يعمل اللف التنحيفي على فقدان وزن الجسم لفترة مؤقتة.

- يعطي للبشرة ملمسًا ناعمًا وترطيبًا، ويرجع ذلك إلى المواد التي توضع على الجلد.

أضراره

- فقدان الوزن الزائد لكن بشكل مؤقت، لأن الجسم يخسر الوزن من المياه فقط، وليست الدهون.

- يعرض الجسم للجفاف، حيث إن التعرق أثناء اللف التنحيفي، يتسبب في حدوث الجفاف، لذلك يجب شرب كميات كثيرة من المياه.

- هناك بعض المواد التي تُدهن على الجسم تكون ضارة، ما يؤدي إلى الإصابة بحساسية الجلد.