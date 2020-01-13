المصريات في المركز السابع.. العراقيات أجمل نساء الشرق الأوسط

أجرى موقع "رانكر" الأمريكي الشهير استفتاء حول أجمل نساء في الشرق الأوسط، وجاءت العراقيات في المركز الأول بالشرق الأوسط، بينما جاءت الروسيات الأولى على مستوى العالم.

وكانت فتيات العراق استقطبت أنظار العالم نحوهن في ظهورهن البارز الشجاع في مظاهرات بلادهن التي يقودها الشعب لأول مرة في تاريخه ضد الفساد، والحكم السياسي، منذ مطلع أكتوبر العام الماضي، وحتى اللحظة، يتوافدن متأنقات بلافتات والعلم العراقي الذي يتشح به أجسادهن، واعتماده لثاما يبرز سحر عيونهن.

وبحسب ما ذكرت وكالة "سبوتينك" الروسية، فإن الموقع الأمريكي أعلن في نتائج استفتاء أجراه لاختيار أجمل نساء الشرق الأوسط، أن النساء العراقيات جئن في المركز الأول، بعد فرز نتائج أكثر من 30 ألف صوت شارك في الترشيحات.

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وبحسب فرز أصوات زوار موقع "رانكر"، في تصويتهم على أجمل نساء الشرق الأوسط، حلت اللبنانيات في المركز الثاني بعد العراقيات، وتليهن إيران ثالثا، وسوريا رابعا، ثم تركيا خامسا، والأردن، ومصر.

وترشحت نساء أفغانستان، في المركز الثامن من الاستفتاء، وفي المركز التاسع جاءت قبرص، ثم الكويت عاشرا.

وخرجت النساء السعوديات من قائمة "التوب 10" لأجمل نساء الشرق الأوسط، لكنهن جئن في المركز الرابع عشر من أصل 17 دولة وضعت على لائحة التصويت في موقع رانكر.

أما دوليا، فطبقا لاستفتاء رانكر، احتلت الدول السلافية، والاسكندنافية، المراتب الأولى في التصويت لأجمل النساء، حيث جاءت روسيا في الموقع الأول، تليها أوكرانيا، ثم السويد والنرويج، لتحتل العراقيات المركز الخامس عالميًا في قائمة أجمل نساء العالم.