"عودة للحب".. جيجي حديد وزين مالك علاقة تتجدد للمرة الثالثة

بعد انفصال لم يدم طويلًا بين المطرب البريطاني زين مالك، وعارضة الأزياء العالمية ذات الأصول الفلسطينية جيجي حديد، قرر الثنائي العودة لعلاقتهما مجددًا مع بدايات 2020.

التقطت عدسات المصورين، "حديد" و"مالك"، يسيران سويا في الطريق لأحد المطاعم، ثم انضمت إليهما بيلا حديد، عارضة الأزياء العالمية، قبل أن تنضم لهم الممثلة دوا ليبا.

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العلاقة بين "حديد ومالك"، بدأت منذ نحو 5 أعوام في نوفمبر 2015، وحدث الانفصال بينهما أكثر من مرة، وبداية علاقتهما عندما ظهرت "جيجي" في كليب أغنية زين مالك "pillow talk".

وبدأ الثنائي في الظهور سويًا، حتى انتشرت شائعة خطبتهما عام 2017، بعدما شوهدت "جيجي" وهي ترتدي خاتمًا، ولكن لم يثبت صحة الأمر، وفي مارس عام 2018، جرى إعلان انفصالهما، وقبل انتهاء العام، عاد الاثنان مجددًا، وفي عام 2019، جرى الانفصال مرة أخرى، مع الاحتفاظ على العلاقة الطيبة بينهما كصديقين، ليقررا العودة في 2020.