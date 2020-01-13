تعرفي على أحدث صيحات اكسسوارات عام 2020

كما نقول وداعاً لعام 2019، نحن أيضاً نودع العديد من اتجاهات الموضة للاكسسوارات وللأزياء التي ظهرت خلال المواسم الماضية. في حين أن بعض الاتجاهات المختلفة الرئيسية ستبقى أنيقة ومتواجدة إلى الأبد، لكن هناك العديد من اتجاهات الموضة الجديدة التي سيرتديها الجميع في العام الجديد، عندما ترتفع درجة الحرارة أو تنخفض، ستتحمل هذه القطع وستبقى لمواسم وستصبح إضافات أساسية لخزانة الملابس الخاصة بكِ.

من حقائب اليد إلى النظارات الملونة، إليك اتجاهات مختلفة من الاكسسوارات التي ستحتاجيها في عام 2020.

حقائب بشكل الدلو bucket bag

ما هو أفضل من وجود حقيبة يد تسع لكل احتياجاتك الشخصية؟ وتكون أنيقة أيضاً! لم تنتهى حقاً حقائب الدلو هذه، لأنها عادت مرة أخرى أقوى من أي وقت مضى مع هذه الخيارات المذهلة، سواء كانت بشكل رقيق مثل حقيبة Louis Vuitton أو تصميم Barbie-esque من شانيل Chanel، هذه الحقيبة ستظل معكِ إلى الأبد، لكن بدلاً من اختيار اللون التقليدي، مثل الأسود أو الرمادي، فلماذا لا تجربي شيء جديد وتختارين ألوان أكثر جرأة مثل الأزرق أو الوردي أو خامات مختلفة مثل المخمل؟ هناك طرق عديد لتنسيق هذه الحقيبة مع إطلالاتك، ويمكنك الاستمرار في ارتدائها لمواسم قادمة.

أحزمة خصر ضخمة

هناك العديد من التصميمات المختلفة لحزام الخصر، منها التي تأتي بتصميم عريض ليعطيكِ مظهر الساعة الرملية وأخرى مع اكسسوارات إضافية، يمكنك أيضاً تجربة الأحزمة التي تشبة السلاسل.

أقراط بتصميم دائري

اتجاه آخر يعود بقوة، الأقراط ذات التصميم الدائري، هى وسيلة ممتازة لإضفاء لمسة أنيقة على إطلالاتك البسيطة أو إضافة اللمسات الأخيرة لفستان السهرة الخاص بكِ، لديك العديد من الخيارات مثل أقراط من اللؤلؤ أو النقوش أو الزخارف المختلفة.

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إطارات النظارات الشمسية الملونة

نحن لا نستغنى أبداً عن النظارات الشمسية حتى في الشتاء، يمكنك الحصول على القليل من الألوان من خلال النظارات الشمسية ذات الإطارات الملونة، التي ستعطي مظهر درامي رائع لإطلالتك.

حقيبة صغيرة مع حقيبتك

الاتجاه الهائل لهذا الموسم هو الحقيبة الصغيرة المرفقة بحقيبة اليد، كما يتضح في تصميمات حقائب لويس فويتون وشانيل، تعمل هذه الحقائب الصغيرة كاقطعة مميزة لحمل أشياء إضافية، حتى لو كان مجرد أحمر شفاه أو زوج من الأقراط الصغيرة، يمكنك العثور على هذا الاتحاه في عدد لا يحصى من الألوان، هذه هى الطريقة المثالية لإكمال أي إطلالة بغض النظر عن المناسبة.

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