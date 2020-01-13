فساتين زفاف فخمة من انستغرام استوحي منها إطلالتك

تحلم كل عروس عربية بإطلالة فخمة وأسطورية في يوم الزفاف، اختاري فستان زفاف مطرزاً؛ لتكوني مثل هؤلاء العرائس الأنيقات اللاتي يشاركن الجميع إطلالاتهم في العرس من خلال موقع إنستقرام.

اختارت العديد من العرائس فساتين الزفاف فخمة ومفعمة بالأنوثة في نفس الوقت، حيث أنها بتصاميم من أحدث صيحات الموضة مع التطريزات البرّاقة التي تزيد من جاذبيتها.

وقد ارتدت أغلب العرائس فساتين زفاف منفوشة مع ذيل طويل لتذكرنا بإطلالات أميرات القصص الخيالية مثل فساتين سندريلا المبهرة.

وتنوعت الموديلات بين فساتين زفاف أوف شولدر وفساتين زفاف ديكولتيه، بالإضافة إلى فساتين الزفاف بالأكمام الطويلة.

واعتمدت كثير من العرائس صيحة فساتين الزفاف المنفوشة بالتنورة الإضافية، والتي تمنح العروس إطلالة أخاذة، ويمكن خلعها خلال العرس والظهور بإطلالة أخرى تبرز قوام العروس الممشوق.

فساتين زفاف فخمة بموقع انستقرام

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كما اختارت بعضهن صيحات رائجة في عالم الأعراس، مثل فساتين الزفاف بالطبقات المتدرجة وفساتين الزفاف الكشكش.

وقد اكتملت إطلالات العرائس بالطرحات الطويلة المطرزة مثل الفستان، فضلاً عن المجوهرات المرصعة بالفصوص البرّاقة، كما ارتدت بعضهن تيجان فخمة تكلل إطلالاتهن، حيث عادت موضة التيجان الكلاسيكية من جديد على طريقة أميرات القصور الملكية.

لا يشترط أن يكون فستان الزفاف مرصع بتطريزات برّاقة حتى يبدو فخماً، ولكن يمكن أن يكون أكثر سحراً بتطريزات ناعمة مع تصميم مبه

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